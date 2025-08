Fotbalové přestupy ONLINE: Schick prodloužil v Leverkusenu. Burnley se zajímá o Dúbravku

Dřívější informace iSportu o příchodu útočníka Jásira Núra do Olomouce potvrdil po přímém dotazu naší redakce i její trenér Tomáš Janotka. „Platí to, je to na dobré cestě, blokují to už jenom úřady,“ netajil. „V nejbližší době by se k nám mohl připojit, ale bereme ho i jako útočníka na delší období. Nechceme se spoléhat jen na hostování. Nicméně nevíme, v jakém stavu a kdy dorazí. Jásir je hodně komplexní, kromě výšky bude splňovat i nároky na náběhy. Ale i Dan Vašulín a Tijani jsou pohybliví,“ dodal Janotka.

K dispozici na hrot má ještě Antonína Růska, univerzála Matěje Mikulenku či pomaličku uzdravujícího se Jana Klimenta. „Příchod Tijaniho nemá vliv na jednání se Slavií, jsou to dvě rozdílné linky,“ řekl Janotka.

A ještě jedna věc: Sigmu může opustit někdo z náhradních gólmanů. Pokud přijde smysluplná nabídka Tadeáši Stoppenovi, Jakubu Trefilovi či Tomáši Digaňovi, klub jim nebude bránit. Na MSFL tolik brankářů Hanáci nepotřebují.