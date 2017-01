Nováček v Plzni Janža: Limberský je legenda, Horváth sám porazil Maribor

Fanoušci v Česku vás ještě pořádně neznají. Popíšete sebe jako fotbalistu?

„Jsem obránce, nastupoval jsem pět let v první slovinské lize, v nohách mám odehráno spousty zápasů. Myslím, že Viktoria je pro mě ten nejlepší klub, abych se mohl stát ještě lepším hráčem.“

Proč jste si vybral Plzeň?

„Jak jsem říkal – myslím, že se tady jako hráč ještě můžu zlepšovat. Jsem šťastný, že jsem tady a udělám pro Viktorii jen to nejlepší.“

Plzeň hrála s Mariborem v létě 2013 play off Ligy mistrů. Slyšel jste o klubu už dřív?

„Ano, znám z Plzně hodně hráčů, je to výborný tým. Náš současný trenér Pavel Horváth tehdy sám porazil Maribor (smích). Plzeň je nejlepší klub v Česku, jsem rád, že jsem tady.“

Jaké máte v Česku cíle?

„Musím dobře pracovat v trénincích, to je hlavní. Trenér musí vidět, že jsem připravený, chci hrát a chci se zlepšovat. Mám tady výborné podmínky, všechno záleží na mně, jak na sobě budu pracovat.“

Kde je oproti Mariboru největší rozdíl?

„Maribor je nejlepší klub na Slovinsku, Viktoria zase v Česku, to je větší země než Slovinsko, které má pouze dva miliony obyvatel. Podmínky, které tady máme, jsou úžasné. Nic takového jsem nečekal, jsem opravdu moc spokojený.“

Co noví spoluhráči?

„Přijali mě velmi dobře, v tom není problém.“

Jak si zvykáte na cizí jazyk?

„Něco umím anglicky, rozumím i některým českým slovíčkům. Některá slova jsou podobná se slovinštinou, ale tady mluvíte moc rychle (úsměv). Když si něco přečtu, pochopím, o co jde, ale když se mluví, je to pro mě složitější.“

Přišel jste jako levý obránce, kde v Plzni léta nastupuje David Limberský. Bude těžké se přes něj dostat do sestavy?

„Nedívám se na to jako na boj o místo v sestavě. Vím, že je to skvělý hráč, plzeňská legenda. Já především musím co nejlépe hrát a trénovat, pak trenér rozhodne, kdo nastoupí, kdo je lepší. Před sebou máme ještě dva měsíce přípravy.“

Znáte i jiné české kluby?

„Slavii, tam teď přestoupil jeden hráč ze slovinské ligy (Chorvat Marko Alvir - pozn. red.). Pak znám Spartu i Bohemians, kde hrál Bratanovič ze Slovinska. Další kluby už opravdu ne (úsměv).“

