Úkaz a důkaz Tekijaški. Proč je v mých očích jablonecký kapitán top ligovým stoperem

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Se všemi bonusy si má Nemanja Tekijaški v Jablonci vydělat vyšší jednotky milionů korun za rok. Tak moc si ho Miroslav Pelta váží. Proč jej chtějí v Liberci a Baníku? Je to úkaz a důkaz.

Úkaz v tom, že fyzicky náročnou českou ligu začal hrát od první chvíle s naprostou noblesou bez nejmenších problémů. Nepotřeboval aklimatizaci ani dobu hájení. Kouč Radoslav Látal, jenž jej přivedl z Polska do Čech, o něm nepochyboval. A trefil se.

Důkaz je zase Tekijaški v tom, že nejen kanonýři jako Jan Kliment, ale i obránci mohou být pro tým absolutními gamechangery.

Nejste sice na první dobrou veřejnosti tak na očích, protože neplníte pozápasové sestřihy, ale v očích spoluhráčů a realizačního týmu máte své místo možná úplně nejvýš.

Tekijaški je prototypem klidného vojáka s výborným charakterem, jehož prostě chcete mít v mužstvu. Znázorňuje nesmírnou kvalitu, která by podle mého názoru v pohodě stačila i na obě pražská „S“ i Plzeň. Na Liberec s Baníkem tím tuplem.

Boss Pelta to ví, proto ho štědře odměňuje. Tekijaški si to zaslouží, nicméně jablonecké podmínky mu jinde ani nedorovnají, tudíž je víceméně ve zlaté kleci.

A to je škoda, chtěl bych ho vidět výš. Stoprocentně by na to měl.