Piták je ve Slavii zvědavý na Alvira: Hrál za Atlétiko, něco umět bude

Slavia se dostává do vynikající kondice, nakupuje zajímavé hráče, má vysoké ambice. Není vám líto předčasného rozhodnutí loni v létě skončit?

„To nebylo předčasné rozhodnutí, všechno jednou končí.“

Váš bývalý spoluhráč David Hubáček je o tři roky starší a ve Zlíně prodloužil...

(smích) „Hub?! Ten může hrát ještě další dva tři roky, do čtyřiceti nejmíň. Já však od Slavie nabídku na prodloužení nedostal a tím aktivní kariéra skončila. Jsem rád, že mohu nadále v klubu pracovat u juniorky.“

Věříte, že získá mistrovský titul, na který jste vy za devět let působení (2002-2006 a 2013-2016) nedosáhl?

„Může ligu vyhrát. Mančaft je kvalitní. Uvidíme, jak si to teď sedne, přišli noví hráči. O titul se letos porvou první tři týmy – Plzeň, Sparta a Slavia. Slavia však na něj má už letos.“

Kdo se vám z nových posil nejvíce líbí?

„To uvidíme až na hřišti. Potřebovali někoho na levou obranu, norský reprezentant Flo požadavek splňuje. Přišli i kreativní hráči jako chorvatský záložník Marko Alvir. Byl v Atlétiku Madrid, něco umět jistě bude. Jsem na něj sám zvědavý. Je otázkou, zda zůstane Jarda Zmrhal. Ale za něj by se sehnala ještě náhrada. Mančaft nebude oslabený, naopak se posílil a měl by být lepší než na podzim.“

Přestože na jeho postu ve středu zálohy panuje ve Slavii velká konkurence, chce si chorvatský fotbalista Marko Alvir na jaře vybojovat místo v základní sestavě. Jedna ze čtyř dosavadních zimních posil Pražanů zároveň plánuje co nejrychleji se naučit česky.

Do Číny letěli i mladíci Vojtěch Mareš a Daniel Souček. Myslíte, že mají na to, aby se dostali do kádru?

„Ještě nedávno hrávalo za Slavii hodně odchovanců. Když však máte peníze, můžete si nakoupit hotové hráče. I odchovanci by měli dostávat příležitost, ale musí tam být potřebná kvalita. Uvidí se, jak jsou na tom. Musí na sobě poctivě pracovat. Talenti ve Slavii pořád jsou. Stačí, když se každý rok povede jeden, pak má výchova svůj účel.“

