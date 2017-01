Opustí Slavii? Manažerovi jsem volal, ale nemyslím na to, říká Zmrhal

V minulé zimní přípravě byl blízko přestupu do zahraničí. Tehdy se ještě Jaromíra Zmrhala nehodlala Slavia vzdát. Nyní má záložník od vedení vršovického klubu zelenou, ale žádná nabídka prý na stole není. „Manažerovi jsem volal, ale nemyslím na to,“ prozradil po přípravném utkání s Viktorií Žižkov, které Slavie zvládla 3:0.

Jaká je pro vás tahle zima? Máte od vedení slib, že v případě zajímavé nabídky můžete odejít.

„Prožívám to stejně jako naposled. Vloni nabídka přišla, letos zatím ne. Nemyslím na to. Vedení dostalo nabídku na jiného hráče, tu odmítlo, tak uvidíme. “

Ptal jste se na přestup manažera?

"Samozřejmě jsem se ptal, když se objevily spekulace na internetu. Zajímal jsem se, co je pravda a co není. Něco mi potvrdil, ale každý den jsem mu nevolal.“

Vedení odmítlo nabídku na Antonína Baráka (VÍCE ČTĚTE ZDE>>>). Je to znamení vysokých ambicí Slavie?

"Nevím, jakou dohodu má vedení s Tondou. Ale je to výborný hráč a Slavia ho potřebuje. Uvidím, co mi k tomu řekne sám Tonda."

Můžete zhodnotit dosavadní průběh přípravy?

"Pár tréninků jsme měli v Česku, pak jsme odletěli do Číny, kde jsme strávili asi 14 dní. Teď si trošku zvykáme na zimu a na umělku. Naštěstí zase za týden odlétáme do Španělska, kde to počasí bude zase lepší."

Jak si zvykáte na časté klimatické změny?

"Vždycky nám to trvá dva dny. V Číně jsme se rozdýchávali dva dny, ale dá se to. Spíš jsme měli problémy se spaním. Časový posun byl o sedm hodin napřed. Takže teď chodím brzy spát a brzo stávám."

Podmínky byly v Číně dobré?

"Hotel byl výborný. Měli jsme tam k dispozici asi čtyři travnatá hřiště, což bylo super."

Užili jste si zemi jako takovou?

"Je to úplně něco jiného než tady. Byli jsme na pláži a cestovali rychlovlakem po celém ostrově, to bylo pro mě asi nejvíc."

