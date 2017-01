Tecl míří z Jablonce do Slavie! Kluby už se na přestupu dohodly

Ve Slavii už Stanislav Tecl před šesti lety hostoval, nyní se do ní vrací zpátky. Šestadvacetiletý útočník, který dosud působil v Jablonci, by měl zítra absolvovat zdravotní prohlídku, oba kluby jsou na podmínkách transferu dohodnuté.

Podle informací iDnes.cz by měl Tecl, který působil také v Plzni a Jihlavě, stát 15 milionů korun, podle informací Sportu může jít včetně bonusů dokonce o 20 milionů korun. Slavia o Tecla stála už v létě, ale to se kluby ještě nedohodly. Znovu jednaly v zimě a vypadalo to, že se stejným výsledkem. Po krachu jednání Slavie se Zlínem o příchodu Vukadina Vukadinoviče nakonec došlo k obratu.

V Edenu by se navíc Tecl měl setkat s trenérem Jaroslavem Šilhavým, pod nímž nastupoval už v Jablonci.

Tecl by se měl stát šestou posilou Slavie v zimním přestupovém období. Už dříve přišli brankář Přemysl Kovář (Varna), stoper Michael Lüftnea (Teplice), obránce Per-Egil Flo (Molde), chorvatský záložník Marko Alvir (Domžale) a univerzál Jan Sýkora (Liberec).

