Baník řeší absence: Ewerton je pryč, Kubala na dlouho mimo. Posílit je potřeba, ví Hapal

Nedělní zápas Chance Ligy Baníku s Teplicemi trval jen necelých pětadvacet minut. V Ostravě se spustil prudký liják, který z důvodů podmáčeného hřiště k pokračování nesvolil. Před čtvrteční odvetou 2. předkola Evropské ligy možná jedině dobře, byť s tím Pavel Hapal nesouhlasí. Nedohrané utkání ho mrzí.

„Už na tiskovce po Legii jsem říkal, že nechceme nic odkládat a hráče chceme dostat do provozního tempa v soutěžních utkáních. Spousta lidí čekala, že pošetříme dejme tomu Boulu s Rigem, ale oni se cítí nejlépe, když můžou hrát pravidelně neděle, čtvrtek, neděle. Tím se dostanou do tempa,“ komentuje kouč.

Kromě už zmíněných opor naskočili proti Teplicím také Matěj Šín, Dominik Holec a Karel Pojezný. Naopak vůbec se nedostalo na Davida Buchtu, Erika Prekopa, Daniela Holzera či stopery Matěje Chaluše s Michalem Frydrychem.

„Třeba Michal odehrál výborný zápas, ale u něj už jsme spekulovali. Může se stát, že ve Varšavě dojde na prodloužení a budeme hrát 120 minut. Přece jen jsme na to chtěli být nachystaní a z toho důvodu ho šetřili. I když mi před zápasem říkal: ‚Trenére, dva měsíce jsem nehrál, já bych tam chtěl jít.‘ S tím ale musíte umět pracovat,“ popisuje Hapal.

Klub se rozhlíží po posilách

Není žádným tajemstvím, že základní sestava Baníku bývá v důležitých zápasech z devadesáti procent daná. Kádr Ostravanů je sice kvantitativně dostatečně široký, kvalitativně už ale méně. Obvyklá jedenáctka hráče z lavičky povětšinou převyšuje. I proto je před duelem ve Varšavě zdravotní stav mužstva klíčový.

U koho je jisté, že se do Polska nevypraví? Škrtá se Ewerton, jenž přestupuje do egyptského Pyramids FC. „Přejeme mu, ať je hlavně spokojený. Patří mu velké poděkování za to, co za dva roky v Ostravě dokázal. Má velkou zásluhu na tom, že se Baník dostal do evropských pohárů,“ ví stoper David Lischka.

Hapal musí ze svých plánů vynechat i neúnavného pracanta Filipa Kubalu, kterého čeká několikaměsíční pauza kvůli poškození menisku a vazů v koleni. Ofenziva Baníku tak najednou čítá dvě velké ztráty.

„Pořád tvrdím, že posílit je ještě potřeba. Rozhlížíme se. Bylo by samozřejmě dobré posílit, ale kým? Máme jít do nějakého extra rizika, že bychom získali hráče do širšího kádru? Spíš by to měli být hráči, kteří by atakovali základní sestavu,“ má jasno Hapal.

Otazník visí i nad dalšími jmény. Třeba nad Christianem Frýdkem, jenž pro utkání s Teplicemi chyběl v zápasové nominaci. „Bylo to preventivně. Už při zápase s Legií jsme věděli, že ho tam nedáme, protože má svalové problémy. Ale věřím, že připravený bude. Nechtěli jsme riskovat, že by nám vypadl na delší dobu,“ odkrývá čerstvě šestapadesátiletý trenér.

A jaké jsou novinky okolo svalového zranění slovenského halvbeka Matúše Rusnáka? „U něj je to podobný příběh, ale jeví se to velice dobře,“ líčí Hapal. „Co mám poslední informace, cítí se fajn. Už se to u něj stalo poněkolikáté, takže postupně vylučujeme možnosti, z čeho by to mohlo být.“

Dobrou zprávou pro Baník také je, že u Michala Kohúta se únavová zlomenina stydké kosti nepotvrdila. „Máme ho v nějakém režimu, v neděli měl individuální trénink s našim fyzio týmem. Uvidíme, jestli se do plného tréninku připojí v pondělí nebo v úterý. Zranění se nějakým způsobem vyloučilo, zánět prý není vážný. Teď bude záležet jenom na jeho pocitu,“ doplňuje Hapal.

Kdo nastoupí ve Varšavě v ofenzivní trojce vedle Erika Prekopa a Matěje Šína?

Michal Kohút (25 let) – Pokud bude fit, měl by být první volbou navzdory tréninkovému i zápasovému výpadku. Po odchodu Ewertona se do základní sestavy napevno vrátí.

Dennis Owusu (24 let) – V pětadvaceti minutách proti Teplicím zaujal, díky jeho preciznímu centru se Ostrava dostala do vedení. Němec se hodí do brejkových situací.

Tomáš Zlatohlávek (25 let) – V Baníku to zatím není ono. Ofenzivní univerzál, kterého trenér Hapal často využívá i ve středu zálohy, už nutně potřebuje zápas, v němž zazáří.