Kotalík: Hovorka je spíš letní posila, nechtěli jsme závodit o Van Kessela

Generální ředitel Sparty Adam Kotalík v rozhovoru pro Sport mluvil i o posilách pražského klubu • FOTO: Michal Beránek (Sport) PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Před začátkem jarní části ligy pražská Sparta přivedla tři nové hráče. Zatímco Néstor a Bogdan Vatajelu by měli letenskému celku pomoci okamžitě, zraněný stoper David Hovorka je prý spíše posila na léto. Generální ředitel klubu Adam Kotalík v rozhovoru pro deník Sport ze soustředění ve Španělsku hovořil i o hráčích, které nakonec koupila Slavia či vyhlídkách Tomáše Rosického pro jaro.



Hovorka je spíš první letní posila Obránce David Hovorka se vrací do Sparty • Foto koláž iSport.cz „O Davida jsme měli zájem už během podzimu. V Liberci se vyprofiloval ve velmi kvalitního stopera. Byl lídrem jeho defenzivy. Samozřejmě, že zranění ho trochu přibrzdilo. Pro nás ale není třetí zimní posilou, spíš první letní posilou. Počítáme s tím, že se bude přes jaro dávat dohromady a naplno se zapojí až v letní přípravě. Věříme, že potenciál, který ukázal, naplní i ve Spartě.“

U Néstora a Vatajelua jsme jednali rychle Ofenzivní záložník Néstor Albiach přestoupil z Dukly do Sparty • Foto Repro: Youtube.com „Néstor je trochu dál v adaptaci na české prostředí, Bogdan Vatajelu bude potřebovat ještě chvilku času. Přichází z jiné ligy, z malého klubu do většího, náročnějšího prostředí. Z naší ligy byl prioritou Néstor. A Bogdan byl jedním ze dvou zahraničních vytipovaných hráčů na pozici levého beka. Druhá varianta ale nebyla finančně dostupná. Není tajemstvím, že o Néstora měly zájem také Plzeň a Slavia. Ale byli jsme poměrně rychlí, konkrétní, a i ze strany hráče byl velký zájem přestoupit do Sparty. Stejně tak u Bogdana jsme byli hodně rychlí, přestože o něj měly zájem zahraniční kluby z Polska a Itálie. Jeho přestup jsme vlastně udělali během jednoho večerního jednání v Bukurešti.“

O letním zájmu o Van Kessela Gino van Kessel zatím očekávání ve Slavii nenaplnil • Foto Dominik Bakeš (Sport) „V Trenčíně jsme dlouhodobě sledovali Matúše Bera, kterého jsme chtěli přivést. Díky tomu jsme měli hodně informací také o Van Kesselovi. Je pravda, že jsme se orientačně ptali i na něj a ještě jednoho hráče. Nicméně naše představa o odstupném se diametrálně lišila od nabídky Slavie. Ta nakonec zaplatila asi dvakrát tolik, než bychom byli ochotni zaplatit my. Neviděli jsme ve Van Kesselovi tak velký potenciál, abychom šli do takové investice. Takže jsme se nakonec v tom závodu nijak neangažovali. A co vím, tak v Trenčíně byli s nabídkou Slavie hodně, hodně spokojení.“

Sýkora chtěl do Slavie, nedávalo by to smysl Nejdražší zimní posila Slavie Jan Sýkora v utkání proti Ružomberoku • Foto Dominik Bakeš (Sport) „Diskutovali jsme o něm. Předkupní právo jsme mohli uplatnit. Nakonec jsme se ale rozhodli, že na přestup nebudeme tlačit. Samotný hráč chtěl přijmout nabídku Slavie, takže to ani nedávalo moc smysl. Navíc, když jsme na jeho pozici už předtím získali Bogdana Vatajelua.“

Rosický je vždy první na tréninku „Držíme mu palce, aby se vrátil do hry a Spartě pomohl. Všichni vidí, jak pečlivě se připravuje, co tomu dává. Když ráno přijedu na Letnou, tak on je první na tréninku a jako poslední odchází. Dává tomu naprosté maximum. Věřím, že ho to ve finále odmění a ve Spartě odehraje ještě řadu zápasů. Jen ho trochu přibrzdila situace v Česku, protože po návratu z prvního soustředění nemohl kvůli umělému terénu a mrazivému počasí pokračovat v tréninku tak intenzivně. Ale jinak všechno běží podle plánu. Včera se už dokonce zapojil do práce s týmem a hrál normálně v poli jedenáct na jedenáct. Vůbec nevypadal, že měl nějakou delší pauzu."