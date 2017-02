Ngadeu převrátí sestavu Slavie. Odnese to Mešanovič, nebo Barák?

Míšo, pojď si taky hrát. Na hrachu už si svoje odklečel, trest za žluté karty pominul a Michael Ngadeu se vrací do sestavy Slavie. Opora týmu, čerstvý africký mistr, velká hvězda a silák s rozkošnou přezdívkou Míša. A s ním se dost možná sestava Slavie hodně zatočí. Pravděpodobná je varianta s jediným útočníkem Milanem Škodou, takže by Muris Mešanovič zůstal na lavici.

Proti Příbrami to mají na tuty. Z posledních sedmi vzájemných zápasů v lize šestkrát vyhráli. A při současných okolnostech by to měla být ze všech duelů největší brnkačka. Slavia závodí o titul a hraje v téměř odsouzené Příbrami, která ze všeho nejvíc bojuje sama se sebou. Navíc červenobílým se vrací do sestavy lví síla kamerunského geroje Michaela Ngadeua.

„Viděli jsme, že Příbram působila v Plzni velice sympaticky,“ zůstává při zdi pro slávistické stránky Jaroslav Šilhavý, trenér „sešívaných“, a ukazuje na překvapivě těsnou prohru dnešního soupeře na hřišti Viktorie 0:1. „Byla organizovaná, určitě se nechovala jako obětní beránek a nás tam nečeká nic jednoduchého.“ Tradiční předzápasová slova a společenské poklony dozněly, Šilhavý má co řešit.

Návrat Ngadeua je pro Slavii výtečná zpráva, to za á. Jenže tím se musí v základní jedenáctce něco hnout, to za bé.

Nejjednodušší varianta by byla Kamerunce jen ladně zasunout do středu zálohy na úkor někoho z dvojice Antonín Barák - Josef Hušbauer. Podle různých informací a postojů by to v takovém případě nejspíš odnesl první jmenovaný, který v létě odchází do Udinese Calcio, do Serie A.

K systému 4-4-2 od první minuty přistoupil Šilhavý ve třech posledních zápasech, všechny jeho tým vyhrál.

Jenže než tato možnost je pravděpodobnější spíš změna rozestavení, tedy návrat do doby kolem poloviny listopadu, kdy se naposledy Slavia pustila do soupeře jen s jedním útočníkem na vrcholku sestavy. Na Dukle otočila nepříznivý vývoj ve své vítězství 2:1 až ve druhém poločase.

Dá se rozvinout teorie, kterou podpírá koučovo vyjádření výše, že v defenzivě docela slušně organizovaná Příbram nehodlá ligu vychladit. Hosté se do její obrany mohou dostávat trochu těžkopádněji a systém 4-1-4-1 lépe dovolí, aby se Středočeši „sešívaným“ víc otevřeli. A buch, buch, buch... Třeba Zbrojovku Brno takhle Šilhavého soubor v říjnu vycvičil jako medvěd lesní včelky.

Tehdy, a vlastně téměř kdykoliv, kdy Slavia hrála „na jednoho“, odnesl to Muris Mešanovič, v porovnání odehraných minut a vstřelených gólů jeden z nejlepších útočníků celé soutěže. Průměrně se trefí zhruba každých devadesát minut, to znamená, že se dá spolehnout, že čistě matematicky dá v každém zápase branku.

Nejspíš to takhle bude i dnes večer v Příbrami. Milan Škoda sám na hrotu a s populárním Michaelem Ngadeuem v záloze.