Aktobe - Sparta v TV: Kde sledovat 2. předkolo Konferenční ligy živě?

Fotbalisté Sparty vstupuje do evropských pohárů ve 2. předkole Konferenční ligy, v něm vyzvou tým Aktobe. Letenské tak čekala náročná cesta do Kazachstánu, dlouho nebylo jisté, zda zápas uvidí v televizi čeští fanoušci. Duel začíná na Koblandy Batyr Stadium v 18:00. Kde sledovat utkání Aktobe vs. Sparta živě?