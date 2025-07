13 angažmá za 12 let. Plzeň skolil světoběžník Mráz, Weiss na něj chtěl vypsat bianko šek

Neposedí na jednom místě. Slovenský útočník Samuel Mráz ještě není ani třicátníkem a už procestoval fotbalovou Evropu ve velkém, za svou kariéru vystřídal třináct klubů! Někde střelecky zasvítí, někde zhasne, to ho provází celý fotbalový život. Naneštěstí pro Plzeň, jeho angažmá v Servette začalo úspěšně, krásným gólem ztlumil šance Viktorie na postup do dalšího předkola Ligy mistrů, když trefil výhru 1:0.

Zmátl Svetozara Markoviče a nádhernou ranou levačkou rozjásal švýcarské fanoušky. Přitom sám o mnohem víc preferuje pravou nohu. „Mráz si míč zasekl a výborně zakončil. Myslím, že to byla ojedinělá šance, kterou jsme jim nechali,“ litoval Václav Jemelka.

Slovenský reprezentant tak odstartovat svou misi ve Švýcarsku, kde podepsal na dva roky, úspěšně. Jelikož šlo o první utkání Servette v sezoně, švýcarští fanoušci možná těžko odhadovali, co od něj čekat. „Ztratili jsme tři útočníky,“ poukázal trenér Thomas Häberli na důvod, proč Mráze klub zadarmo podepsal. Dosud Servette neutratilo na přestupovém trhu ani frank, osmadvacetiletý střelec přišel jako volný hráč z Motoru Lubin. A při pohledu na historii jeho angažmá je těžké predikovat, jakého hráče zrovna dostanete.

Rodák z města Malacky začal v Senici, odkud přestoupil do Žiliny. Tam odstartovala jeho velká evropská cesta – za 1,5 milionu eur zamířil do italského Empoli. Ani gól v Serii A mu nepomohl k udržení se v kádru a tak začalo stěhování – hostování v Crotone, dánském Bröndby a polské Zaglebii Lubin. Po přestupu do Spezie následovalo další hostování ve Slovanu Bratislava. To vše za tři roky! Za tu dobu stihl v zahraničí vstřelit dvanáct branek.

„Samuel Mráz bude dávat branky za Slovan. Na to vám podepíšu bianko šek,“ vyhlásil odvážně trenér slovenského giganta Vladimír Weiss. Měl pravdu, posila se mu odvděčila devíti góly. Když se ale někde zadaří, znamená to pro Mráze další stěhování – španělské Mirandés, kyperská Famagusta, řecký Volos a nakonec polský Motor Lubin. Až tam to v minulé sezoně roztočil naplno, nastřílel šestnáct branek a překonal tak 40 let starý klubový rekord. A… další přesun do Servette.

„Není lehké odhadnout, zda vám prostředí v klubu sedne. Celý měsíc jsem v hlavě zvažoval všechna pro a proti. Dal jsem si novou výzvu. Když přijde taková šance, je třeba do toho jít. Další už totiž přijít nemusí,“ řekl útočník, toužící i po základní sestavě slovenské reprezentace, pro Denník Sport. Této mantry se Mráz očividně drží celou kariéru. Ale pokud by měl právě on zásadní podíl na posunu Servette do Ligy mistrů, možná se konečně poprvé v kariéře usadí.

Kariéra Samuela Mráze