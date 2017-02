Nejsem dobrý hlavičkář, smál se sám sobě Řezníček. O výhře rozhodl hlavou

První pochvalu si Jakub Řezníček vyslechl okamžitě po zápase na tribuně. „Manželka mi řekla, že je dobře, že jsem se trefil. Konečně,“ usmíval se útočník brněnské Zbrojovky.

Bál jste se během zápasu při svých tutovkách, že je pro vás branka zakletá?

„Tutovky… no, ten první balon přede mnou skočil strašně vysoko, bral jsem ho z výšky, bylo to jen o smůle. Jít to kousek níž, spadne to od břevna do brány. Pak šance hlavou… řekněme si, že já nejsem moc dobrý hlavičkář. Napotřetí to tam konečně spadlo. Šel vysoký balon od zadní tyče, myslel jsem si, že ho bude Latka mít, když měří dva metry. (úsměv) Ale neměl ho. Jsem rád za to, že to tam padlo.“

Cítil jste, že jste Liberec přehrávali výrazně?

„Víc jsme to chtěli. Chtěli jsme zápas zvládnout a vyhrát ho a ono to bylo vidět. Potřebovali jsme potvrdit bod z Teplic. Kdybychom ho dnes nepotvrdili dalšími třemi, dá se říct, že byl k ničemu. Po dlouhé době jsme doma vyhráli, to je strašná úleva.“

Těší vás víc výhra nebo skutečnost, že jste se o tři body vzdálili pásmu sestupu?

„Oboje. My musíme koukat na každý příští zápas a sbírat body snad všude.“

V čem byl rozdíl oproti podzimním zápasům, které jste za podobného průběhu jako s Libercem remizovali?

„Uhráli jsme to vzadu na nulu, makali jsme dozadu, nedostali jsme gól ze standardky. Hráli jsme odbře dozadu i dopředu. Zasloužili jsme si to.“

Líbil se vám záložník Ashiru, zimní posila Zbrojovky?

„Dobrý výkon. Potřebuje balony do běhu. Když stojí a chce hrát ze stojáka, tak to nejde a nic nevytvoří. Musí dostat přesný balon za obranu a on pak uteče. Pak je platný.“

A útočník Škoda, jemuž čerstvě nevyšel přestup do Číny?

„Já nevím... nehrál špatně.“

Jste rád, že ve Zbrojovce zůstal?

„Já mu to přál, aby mu přestup vyšel, jako on by to přál mně. Je to škoda, chtěl to zkusit venku. Takový je fotbal. Nedá se nic dělat. Další šance bude v létě.“

Sledoval jste je konci časomíru, abyste už výhru udrželi?

„Sledoval, moc to neutíkalo! (směje se) Měli jsme to ale dohrát s dalšími góly, dát druhý a třetí. Ale i 1:0 se počítá.“

Vy jste velkou šanci na pojistku měl, utekl jste, ale místo střely jste zvolil přihrávku do strany a odtud Přichystal vysoko přestřelil?

„Nejsem moc dobrý technik. (smích) Já jsem to zasekl, pak se mi to zadrbalo pod nohama, ale ještě jsem balon měl naštěstí u nohy. Dal jsem to Přichymu a tomu to skočilo. Takže taková holomajzna. Co se dá dělat.“