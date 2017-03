Slavia - Plzeň v hledišti: Rivalita mezi ultras hraničí až s nenávistí

Nedělní pikantní souboj o čelo prvoligové tabulky bude také duelem dvou znepřátelených fanouškovských táborů. Jde to za hranu, pod pokličkou to zase zlověstně bublá. Když se blíží zápas Plzně se Slavií, aktivují se oba tábory fanoušků. Modročervení i sešívaní. Mezi nimi je to na kordy. Má to své důvody, ze strany viktoriánů jde téměř o nenávist.

Stalo se to před sedmi lety, ale v duších plzeňských fandů je tahle jizva pořád nezahojená. Na podzim 2010 hrála Viktoria na Slavii, pod trenérem Pavlem Vrbou pelášila za prvním titulem ve své historii. Fanoušek Vlastimil Kovář se do Edenu vydal autobusem s rodinou, po trefě Jana Rezka z pokutového kopu slavil vítězství svých barev.

Když po utkání mířil zpátky na parkoviště, vynořila se z křoví parta slávistů, vyletěla dlažební kostka a tehdy padesátiletému Kovářovi prorazila lebku. Ve Fakultní nemocnici na Vinohradech strávil několik hodin na sále, podstoupil komplikovanou operaci. Úlomky lebeční kosti se mu dostaly do mozku…

„Mohlo mi to způsobit velké problémy, třeba epileptické záchvaty,“ říkal kapitánovi Pavlu Horváthovi a generálnímu řediteli Adolfu Šádkovi, kteří ho navštívili v nemocnici.

Několik zdrojů Sportu shodně připouští, že renomé slávistických kotelníků je poněkud ušpiněné. A nejde jen o výše popsanou událost. Je běžné, že mezi těmi nejdrsnějšími ultras se domlouvají bitky neboli „férovky“. A slávisté prý s plzeňskými v minulosti vyběhli.

„Domluví se místo, počet osob a skupiny vyrazí proti sobě. Vím, že se stalo, že slávisté dohody porušili, proti Plzeňákům vyrazili v mnohem větším počtu a dobili je. Třeba sparťané se považují za šlechtu, nikdy by se k podobným věcem nesnížili,“ říká zdroj Sportu, který zná dokonale prostředí ortodoxních fanoušků.

Další rozbuška mezi tábory Plzně a Slavie se datuje také do roku 2010. Západočeši hráli znovu v Edenu, tentokrát proti Bohemians. Příznivec hostí David Bakala se dostal do roztržky s ochrankou na stadionu a na následky vážného poranění oslepl. Ač se slávisté brání, že s incidentem nemají absolutně nic společného, v Plzni o tom nechtějí ani slyšet. Bezpečnostní agentura prý byla totožná jako na zápasech Slavie.

Další střípek do mozaiky složitých vztahů přidali sami plzeňští fandové. Jenže tentokrát za to nemohli slávisté, ostudu napříč fotbalovým Českem si ušili sami příznivci modročervených barev. Viktoria hrála v závěru ročníku 2013/14 doma proti Českým Budějovicím, vedla o dvě branky, když se z kotle ozval xenofobní pokřik „Jude Slavie“. A vzápětí znovu.

Reakcí byl nesouhlasný pískot, následně se v srdci fanouškovské tribuny strhla solidní bitka. Pravděpodobně proto, že jeden z těch, kterým vadilo hanlivé skandování, hodil pivo do spodní části kotle, kde se vyřvávalo: „Jude Slavie!“ Po uklidnění vášní se pokřik ozval znovu, to už nevydržel Pavel Horváth a míčem hodil po chuligánech. Po zápase si ještě promluvil se šéfem kotle. „Nelíbí se mi to. Dřív se to u nás nestávalo, kazí to celou atmosféru,“ říkal Horváth.

Téma rivality mezi Plzní a Slavií je před zítřejší bitvou o první místo v ePojisteni.cz lize zase živější než kdy jindy. Na Facebooku Ultras Plzně se zve na výjezd do Edenu, na koláži je vyobrazena postava naštvaného fanouška s baseballovou pálkou v ruce. Uprostřed loga kope Plzeňák slávistu, okolo je všeříkající nápis: „Milujeme fotbal, nenávidíme Slavii.“

V posledních letech došlo k několika střetům mezi oběma tábory, bezpečnostní složky budou zase v pohotovosti. Snad nedojde k podobným excesům jako v minulých letech…