Ze Slavie do Sparty? Přešaltoval jsem se rychle, zpátky to nejde, říká Vácha

V mládežnických kategoriích oblékal dres Slavie, vystřelil ho do velkého fotbalu. Lukáš Vácha se ale za srdcaře z Edenu už nepovažuje. Po přestupu do Sparty, kde působí od roku 2013, v něm koluje rudá letenská krev. "Bylo to divný, už když jsem přestupoval, ale přešaltoval jsem se rychle a zpátky už cesta nikdy nevede," tvrdil důrazný záložník v rozhovoru pro deník Sport před nedělním soubojem se Slavií.

Lukáš Vácha budí hodně emocí. Svým stylem hry, vyjadřováním, vlastní módní kolekcí... Nakonec i tím, že patří do škály fotbalistů, kteří změnili dres mezi největšími pražskými rivaly.

V roce 2013 byl Vácha žádaným zbožím. V Liberci zásadní měrou přispěl k titulu a zatoužila po něm Sparta. Muž se slávistickou minulostí neváhal - kývl na letenskou nabídku a velmi rychle se stal jednou z nejvýraznějších postav klubu.

"Jsem ve Spartě nějaké čtyři roky a vnímám to jako sparťan, i když jsem v žácích a dorostu hrál za Slavii," říká Vácha před nedělním derby v Edenu "Tehdy to byly jiné emoce, ale myslím si, že čím víc dětského entuziasmu v nás bude, tím lépe. Já ho tam vnesu a na to se moc těším," plánuje před šlágrem.

V neděli v dresu Sparty vyběhne ke svému šestému derby, zatím drží výjimečnou bilanci. V pěti dosavadních zápasech za Spartu odcházel z trávníku pětkrát jako vítěz.

"Ten pocit je pořád stejný. Pro mě je to emotivní, ale to by mělo být pro každého. Těším se, mám to v hlavě, vím, že to bude velký zápas. A kdyby měl dopadnout jako moje první derby, které jsme doma vyhráli 3:1, byl bych jen rád," přiznává Vácha.

Sparta do nedělního šlágru nepůjde zdaleka jako favorit, což Vácha za svou letenskou éru nepamatuje. "Daří se jim, mají lauf, jedou na vlně," charakterizuje současnou Slavii. "Ale my jako Sparta bychom neměli mít strach, jen respekt. Drtivá většina z týmu ví, co nás asi čeká, bylo by hloupý tam jet jako sparring," burcuje bojovný záložník.

Sparta se musí především zlepšit v nasazení a důrazu, který mužstvu na startu jara chyběl. "V zápase se Zlínem nám asi nešlo upřít, že bychom nejezdili, a teď máme nejlepší šanci všem ukázat, že to tak bude i nadále. Od derby nečekám, že to bude nějaký extra super fotbal, bude tam hlavně nasazení. Od nás určitě," slibuje Vácha.

