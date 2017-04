Šéf ligy o změnách: Sezonu natáhneme do léta, kluby dostanou víc peněz

Probírali jste se zástupci klubů ještě nějaké zásadní změny v modelu, který už jste s asociací před časem nastínili veřejnosti?

„Jen jsme řešili prostřední skupinu, reagovali jsme na kritiku z řad fanoušků, přiklonili jsme se ke schématu dvojzápasu pohárovým způsobem.“

S čím měly kluby největší problém?

„Probíhala debata mezi první a druhou ligou o prostupnosti z druhé do první ligy. Některé kluby měly v systému jeden přímo postupující plus dva do baráže pocit, že je to pro ně nevýhodné. Nakonec se obavy druholigových klubů podařilo ve velké většině rozptýlit, s výjimkou Opavy a Znojma. Jednání byla v otázce baráže hodně intenzivní. Je to nový prvek, který vyžaduje určité sebevědomí u druholigových klubů, že si věří a v dvojzápase jsou schopní se do ligy protlačit. Barážové zápasy považuji za jedny z nejatraktivnějších.“

Zvýší se příjmy z televizních práv?

„Klubům jsem od sezony 2018/19 garantoval navýšení finančních prostředků. Půjde o dva miliony pro ligový klub a 10 milionů si rozdělí ty druholigové. Další věci ohledně práv jsou ještě předmětem obchodních jednání.“

Hrály finance roli v rozhodování klubů?

„Stoprocentně. Tím, že odehrajete víc zápasů, zvednou se i náklady. Bez ekonomické návaznosti by to nemohlo být schválené.“

Dospěli jste s kluby k jasné shodě na nové podobě soutěží?

„Každá debata musí mít nějaký začátek a konec. Shodli jsme se už dřív, že profesionální soutěže potřebují nový impuls, rozšířit počet zápasů, přidat atraktivní utkání a odbourat ty, kde oběma klubům o nic nejde. Vždycky na každém návrhu může někdo spekulovat. Jsem přesvědčený, že jsme našli nejlepší možný systém z hlediska tradice, ekonomiky klubů i klimatických podmínek. Otevřeně říkám, že to není žádné dogma, do kterého bychom po dvou, třech letech na základě prvních zkušeností nemohli zasáhnout. Shoda 30:2 je výrazně většinová.“

ANKETA

Co je pro vás v novém formátu důležité?

„Asociace chce, aby mezi první a druhou ligou byla prostupnost, aby se nahoru třeba dostaly kluby, co tam hrají poprvé nebo po hodně dlouhé době. Proto jsme se rozhodli prodlužovat lhůtu pro druholigové kluby, aby splnily infrastrukturu pro vyšší soutěž. Dostanou dva roky místo současného roku. Cirkulace klubů je zájmem Ligové fotbalové asociace, nechceme částečně uzavírat soutěž. Ve druhé lize je rozdíl hrát o dvě nebo tři místa. Atraktivitě druhé ligy baráž určitě pomůže.“

Vnímáte schválení dohody jako osobní výhru?

„To ne. Vítězství je důležité na hřišti, jestli někdo trefí branku a vyhraje, tady to takhle nevnímám. Kluby to berou i jako určitou příležitost pro větší naplnění stadionů. Měli by to ocenit fanoušci, natáhneme sezonu směrem do léta. Benefitů je celá řada, je to spíš vítězství lidí, kteří chtějí pomoci atraktivitě ligového fotbalu. Revolucí bych to nenazval, na místě je slovo evoluce.“

Proč v novém formátu nezačnete už příští sezonu 2017/18?

„Vychází to z legislativy, to je jednoznačný limit. Řešili jsme, jestli ještě rok počkat, ale asociaci končí některé velké smlouvy, má to logické souvislosti a návaznosti.“

Komunikovali jste změny s veřejností?

„U všeho, co se snažíme dělat, jsou pro nás nejdůležitější fanoušci, bez nich se to hrát nedá. Diskuze vnímám, bavím se o tom osobně se stovkami lidí, funguji i v amatérském fotbale, poslouchám různé názory a snažím se na ně reagovat. Tlačím na kolegy, aby objížděli další ligové soutěže a hledali inspiraci, Víme, jak některé věci zafungovaly. Když náš model srovnám s jinými ligami, nemyslím si, že jsme nějací buldoci, pořád je to ještě hodně konzervativní varianta.“