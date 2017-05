Slávisté se bavili o kung-fu faulu: Klasickej Frydrych. Vždyť je to magor...

Nebylo pochyb, že rozhodčí Pavel Orel nařídil pokutový kop správně. S podivem bylo, že neohodnotil Frydrychův zákrok žádnou kartou. Jako faul ve stylu kung-fu ho hodnotili někteří fanoušci na sociálních sítích i televizní komentátoři při přenosu. Do diskuze se při rozhovoru Baráka se Zmrhalem před kamerou zapojili i ostatní slávisté, kteří zrovna vycházeli z šatny.

Barák: „Spolu jsme koukali na penaltu. Jak jsi to viděl ze střídačky? Já si myslím, že to bylo sporný, ale Frýďa tam šel jako blázen. Co bys k tomu řekl?“

Zmrhal: „Frýďa je tím známej. On tam prostě vlítnul.“

Kolem prochází Muris Mešanovič: „Klasickej Frydrych, kamaráde, co k tomu říct…“

Zrmhal: „Hlava, nehlava…“

Do rozhovoru se na chodbě zapojuje Josef Hušbauer: „Vždyť to je magor normálně. Normálně to řekni, ty vole. Tam takhle vlítne, já bych to měl.“ Hušbauer byl skutečně zákroku nejblíž a následně jako první hned diskutoval se sudím.

Zmrhal: „Ale omluvil se mi. Po zápase mně poděkoval, že jsme dali ten druhej (gól). Sykimu podle mě taky (za třetí gól). Ví o tom.“

Rozhovor mezi spoluhráči se nesl v uvolněném duchu. Slavia nakonec udělala možná klíčový krok na cestě za titulem, tři kola před koncem sezony má v tabulce dvoubodový náskok na druhou Plzeň. Ani Frydrychův zkrat nakonec červenobílé nezastavil. „Takových bodů si musíme vážit, já tady vyhrál snad podruhý od doby, co jsem v áčku Slavie,“ uzavřel Zmrhal hodnocení před kamerou.

