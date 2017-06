Velký přestup v lize? Zlín chce Filla z Teplic, hráč má zájem

To by byla posila! Ve Zlíně se zaobírají myšlenkou koupit z Teplic záložníka Martina Filla (31). Fantasmagorie? Ani ne, podle ověřených zdrojů je samotný hráč odchodu do týmu účastníka Evropské ligy nakloněn. Právě proto, že si chce na podzim zahrát poháry. „Mapujeme situaci. Víme, že by měl Fillo zájem k nám jít,“ potvrdil včera majitel klubu Zdeněk Červenka.