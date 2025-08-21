Tady vyrůstal Zlatan, ale nechoďte tam! Sigma v Malmö jako Chelsea, zbraní bude presink
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Téměř na den přesně po sedmi letech, rovněž play off Evropské ligy. Sigma je zpět ve druhé nejprestižnější fotbalové soutěži. V srpnu 2018 bojovala se Sevillou o zázrak, nyní je to se švédským Malmö stejné. Nicméně velká změna – a tuze příjemná – pro Olomouc je v tom, že pohárovou jistotu v podobě Konferenční ligy v případě nepostupu má už teď. „Vnímáme rozdíl mezi soutěžemi, takže si potřebujeme dovézt takový výsledek, abychom vyprodali Andrák,“ burcuje kouč Tomáš Janotka.
Zastavme se u Tomáše Janotky, strůjce evropského úspěchu. Podobně jako před sedmi roky u Václava Jílka jde o dalšího kouče, kterého si Sigma sama vychovala. Nicméně Janotkův kariérní vzestup je raketový. Před třemi lety chystal dorost U19, před dvěma druholigové béčko, před rokem A-tým v elitní soutěži a nyní připravuje mužstvo na překvapení proti Malmö.
„Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel, ale když to od vás takhle slyším, fakt to zní neuvěřitelně,“ zůstává překvapený, možná trochu až dojatý. „Nedávno jsme řešili záchranu béčka ve druhé lize, najednou je člověk v lize a další nové výzvy jsou před ním. Jsem vděčný za kluky, za tento tým, co dokázal. Úspěch je všech, odměnou je tento svátek. Já jsem tady díky týmu,“ podotýká 43letý Janotka.
O sedm let mladší kapitán Radim Breite se jen pousměje: „Určitě trenérovi nezávidím tak rychlou dráhu. Já jsem měl totiž možná podobný příběh, protože když jsem přestoupil do Liberce, hned jsme hráli Evropu. Přitom já byl tehdy ještě před pár měsíci ve Varnsdorfu! A takových nás bylo víc.“
Když loni na podzim začal v Olomouci řádit snajpr Jan Kliment, jemuž zdatně sekundoval kreativní šikula Filip Zorvan, vypadalo to fajn. Ale že se její tažení zastaví až ziskem pohárové trofeje a evropskou jistotou, čekal málokdo. Kromě Janotky. Ano, nováček na elitní scéně si už před rokem v hlavě vysnil, že by se mu to mohlo hned na poprvé povést. Přes různé nástrahy v podobě obří marodky se to Hanákům fakt povedlo.
A proto jsou nyní tady. V Malmö, kde je vítá slunečných dvacet stupňů Celsia. Pocitovou teplotu sráží jen čerstvý vítr. „Chcete insiderské info? Tady vyrůstal Zlatan,“ začne sám vyprávět srbský řidič minibusu Miroslav po cestě z letiště na hotel a ukazuje přitom na sídliště s paneláky. „Ale nechoďte tam, vééélká kriminalita,“ dodává se vší vážností fanoušek CZ Bělehrad.
Tento kout třetího největšího města Švédska s necelými čtyřmi sty tisíci obyvateli není bezpečný ani hezký. Centrum je na tom líp. V dálce se tyčí mrakodrap Turning Torso, který byl dlouho největší budovou ve Skandinávii. Během angažmá v Malmö tam bydlel Matěj Chaluš, dnes stoper Baníku. „A tady je ubytovaná Sigma,“ ukazuje řidič na Hotel Scandic Triangeln. „Je asi nejlepší v celém městě, spala tady před čtyřmi roky i Chelsea. Výhodou je, že autobus zajede až do podzemí, takže hvězdy mají klid a nemusejí před hotelem čelit fanouškům. Bude to i případ českého týmu?“
Ne, čtyřicátník Miroslav to myslí dobře, ale tak daleko Olomouc zatím ve vývoji není. Při vší úctě se na Jana Koutného a spol. zřejmě nikdo dobývat nebude, taktéž před hotelem nečekejte rušící půlnoční ohňostroje ze strany domácích. Na druhou stranu je třeba říci, že přístup a možnosti nového vedení jsou úplně někde jinde než dřív. Nálada taky. „Užívám si to,“ přikývne Breite.
V sektoru hostů bude přes dvě stě fanoušků. Ultras cestují autobusem, sraz mají příznivci v pět odpoledne na náměstí Lilla Torg, odkud společně vyrazí na Eleda Stadion. Ten má kapacitu dvacet tisíc, ale naplněný by měl být ve čtvrtek večer jen zhruba z poloviny. „I tak ale od našich pozorovatelů Míši Vepřeka a Tomáše Černého víme, že atmosféra je bouřlivá až fanatická. Po špatném výsledku fanoušci viseli na plotu, chtěli hráčům rozbít huby. Jsou pod výraznějším tlakem než my. Po vypadnutí u Ligy mistrů musejí do Evropské ligy,“ říká Janotka.
A co čekat od zápasu? „Asi budeme většinu času bez balonu, ale naší výhodou je zase presink,“ ví kapitán. „Vždycky nás zdobila běžecká aktivita, agresivita a napadání. Tohle měnit nebudeme,“ slibuje trenér, jenž z Malmö vyzdvihuje zkušeného stopera Janssona a křídelníka Aliho.
Předpokládaná sestava Olomouce v Malmö
Koutný
Huk Sylla Král Sláma
Breite Spáčil
Michez Tkáč Navrátil
Vašulín