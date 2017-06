Šilhavý o přestupech: Chci posílit útok i zálohu. Možná přijde velké jméno

Zatímco Sparta již oficiálně přivedla pět posil, Slavia zůstává trochu ve stínu svého rivala. Přesto nezahálí a také na příchodech intenzivně pracuje. Trenér českého mistra Jaroslav Šilhavý věří, že noví hráči jsou otázkou dnů. A kdo by měl přijít? „Chceme posílit hlavně ofenzivu,“ netajil zkušený trenér. Na startu přípravy se nicméně vyjádřil také k žhavé situaci kolem brankáře Jiřího Pavlenky i návratům hráčů z hostování.

Šilhavého pochopitelně těší, že kromě dlouho avizovaného odchodu Antonína Baráka do Udine a přestupu Michaela Lüftnera do Kodaně zůstal mistrovský kádr pohromadě. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík navíc oznámil, že to tak zůstane.

„Je to důležité. Hráči, kteří tady byli, ví, co od nich chceme a jak chceme hrát. Nicméně nahrazení Baráka a Lüftnera bude také chvilku trvat, noví kluci se musí zabydlet,“ uvědomoval si Šilhavý na začátku přípravy.

Ožehavá je v tuto chvíli hlavně pozice brankáře. Slavia odmítla nabídku Werderu Brémy na Jiřího Pavlenku, přestože reprezentační brankář měl zájem. „Pokud se mně ptáte, zda bych Pavlenku pustil, nebo ne, tak jsem proti jeho odchodu,“ měl jasno slávistický trenér.

„Pavlenka byl náš důležitý hráč, nerad bych o něj přišel. Ale pokud by nabídka byla tak velká, že by se líbila vedení a pustili jsme ho, tak samozřejmě musíme mít náhradu. Hráč si nabídku z bundesligy určitě považuje. Je to ale na vedení,“ dodal Šilhavý.

Naopak neměl příliš co říct k možnému příchodu Jana Laštůvky z Karviné. Ten byl podle Tvrdíka dohodnutý, sám hráč ale dnes mluvil jinak. „Laštůvka je v jednání. Dovedu si představit, že by tady byli Pavlenka i Laštůvka. Konkurence žene jednotlivé hráče dopředu a u brankářů je to stejné,“ oznámil kouč Slavie.

U gólmanů to ale zdaleka nekončí. „Oddechli jsme si, že včera Simon Deli prodloužil smlouvu. Máme tak nyní tři stopery, není to úplně akutní, ale nepopírám, že je možné, že ještě nějakého stopera přivedeme. To je otázka možná dalších dnů,“ prozradil Šilhavý.

Největší posilování se ovšem chystá v ofenzivně. „Jde hlavně o ofenzivní posty,“ souhlasil zkušený trenér. „Útočník, krajní pozice i středoví hráči, kde bychom chtěli trochu zrychlit. Tam by třeba mohli přijít i hráči ze zahraničí,“ odhalil.

Naopak Šilhavého mrzelo, že padla možnost příchodu záložníka Schalke 04 Jevgenije Konopljanky. „Je hvězdou evropského fotbalu, určitě by byl velkým lákadlem,“ uznal šéf slávistické střídačky.

Fotbalisté Slavie při cestě na první trénink v nové sezoně







10 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii

Zároveň ale doplnil, že se fanoušci přece jen možná velkého jména dočkají. „Konopljanka je momentálně pro nás asi mega hvězda. Dalo by se ale říct, že možná přijde někdo podobného formátu,“ odpověděl Šilhavý.

Jak už se pak psalo v předchozích dnech, Slavia počítá s návratem Tomáše Součka, který na jaře hostoval v Liberci a nyní je na EURO do 21 let.

To u slovenského záložníka Jaroslava Mihalíka je otazník větší. „Dlouho jsem s ním nemluvil, nejdřív musím vědět, co chce on,“ řekl k tomu Šilhavý. U Gina van Kessela má naopak jasno. „Přiznám se, že s ním už moc nepočítám,“ tvrdil.

Týden na přesvědčení slávistických trenérů pak dostal ukrajinský záložník Ruslan Rotaň, který už byl dnes v Edenu na hřišti s týmem. „Teď o něm diskutujeme. Je to velmi zkušený hráč, kapitán ukrajinské reprezentace a ve svém věku ještě prokazuje výbornou výkonnost. Je tady na týdenní testy a uvidíme,“ objasnil Šilhavý.

720p 360p REKLAMA