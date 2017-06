Baroš chce v Baníku ukončit kariéru: Jezdit sem jen před zápasy? Nesmysl

„Jsem nesmírně rád, že kariéru můžu ukončit v Ostravě. Je to moje poslední tiskovka o přestupu.“ Těmito slovy doprovodil ve středu krátce po čtrnácté hodině Milan Baroš před novináři svůj podpis smlouvy s Baníkem. V Ostravě se uvázal na jednu sezonu. Bude to nejspíš poslední rok jeho bohaté hráčské kariéry. Zároveň také 35letý útočník popírá, že by do Ostravy jezdil třeba jen na předzápasový trénink.

„Určitě to není tak, že budu celou dobu v Praze a do Ostravy přijedu na jeden trénink před utkáním. To je skutečně nesmysl a vím, že bych tak v první lize nemohl, a ani nechtěl fungovat,“ hlásí rezolutně Milan Baroš. „Ale taky to nebude fungovat tak, že budu jen v Ostravě a neuvidím svoji rodinu. Našli jsme dohodu a věřím, že to tak bude fungovat,“ přiblížil útočník, jak bude jeho zřejmě poslední rok v kariéře vypadat.

Kdy ve vás uzrálo rozhodnutí do Baníku se vrátit?

„Ta myšlenka ve mně zrála rok. Přemýšlel jsem o tom i loni, ale tehdy to nějakým způsobem nebylo úplně možné. Teď mi končila v Liberci smlouva a uvažoval jsem, co dál. Pak mi zavolal Radim Kučera, jestli bych nechtěl do Baníku, že to vypadá, že by se mohl stát jeho trenérem. Já to musel řešit s rodinou, protože v mojí situaci to nebylo jednoduché. Nakonec se to povedlo. A jsem rád, že tu kariéru můžu ukončit v Baníku. Asi to tak mělo být.“

Smlouvu jste podepsal na rok. Vylučujete, že ji ještě prodloužíte?

„Taky je možné, že to ukončím v září. (směje se) Jak říkám, já byl rozhodnutý končit 27. května, kdy jsme odehráli poslední zápas sezony. I v Liberci jsem s trenérem vedl debaty, zda pokračovat, nebo ne. Nakonec jsem se rozhodl pokračovat a v tu chvíli to vypadalo na Liberec. Za to, jaký rok jsem tam prožil, bych chtěl Liberci poděkovat. A jsem rád, že ty moje roky skončí tam, kde kdysi začaly.“

Přijal byste nabídku Baníku i v případě, že by na konci uplynulé sezony nezvládl boj o návrat do první ligy a zůstal by ve druhé?

„Kdyby byl zájem, pak ano. Já neměl problém ani loni, když jsem o návratu do Ostravy přemýšlel. Chtěl jsem do druhé ligy jít, z nějakých důvodů to pak nevyšlo.“

Co si od své poslední sezony v Baníku především slibujete?

„Krásné rozloučení s mou kariérou, záchranu s Baníkem. A kdybych dal nějaký gól, byla by to třešnička.“

