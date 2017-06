Čermák přestoupil ze Sparty do Plzně! Práce s Vrbou je lákadlem, říká

Fotbalová Plzeň hlásí čtvrtou posilu před novou sezonou. Ze Sparty přichází záložník Aleš Čermák, který s Viktorií podepsal smlouvu na čtyři roky. O reprezentanta do 21 let, který přišel o účast na evropském šampionátu kvůli nehodě v opilosti, stáhl hodně kouč Pavel Vrba. „S trenérem jsem samozřejmě několikrát mluvil a spolupráce s ním je pro mě velkým lákadlem,“ řekl záložník.

Čermák věří, že v Plzni jeho kariéra opět ožije tak, jako se to v minulosti povedlo jiným hráčům. „Věřím, že si fanoušky získám na svou stranu mými výkony. Rád bych se zde prosadil jako Pavel Horváth, David Limberský, Milan Petržela nebo třeba Dan Kolář, kteří šli stejnou cestou a dokázali s Viktorkou sbírat velké úspěchy,“ řekl pro oficiální stránky klubu.

S dalším přírůstkem v týmu je Vrba spokojený. „Jde o velmi talentovaného hráče, který je i v ideálním fotbalovém věku. S jeho příchodem jsem spokojený. Teď je vše na Alešovi, musí se ukázat a prosadit v konkurenci, která u nás je. Předpoklady pro to má,“ řekl trenér Plzně o dvaadvacetiletém hráči.

Jde o pikantní, nikoli však překvapivý transfer. Čermákův odchod z Letné totiž visel ve vzduchu už dlouho, neboť kreativní záložník odmítl prodloužit smlouvu, která mu končí příští léto. Ve Spartě se nedokázal trvale prosadit do základní sestavy a ztratil víru, že by se mu to kdy mohlo podařit, takže se rozhodl změnit vzduch.

Pokud jde o odstupné, původní nabídku ve výši 550 tisíc eur (necelých patnáct milionů korun) považovala Sparta za nedostatečnou. Nakonec Plzeň zaplatí podle informací deníku Sport i s případnými bonusy milion eur, tedy necelých sedmadvacet milionů korun.