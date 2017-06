Šilhavý: Adebayor? Tvrdík nevypadal, že si dělá srandu. Výkon nebyl dobrý

Jde dnes někoho vyzdvihnout?

„Vůbec nikoho. Nebyl to dobrý výkon. Nechci se vůbec vymlouvat na horko, a že jsme v přípravě. Nebyl to prostě náš den.“

Jak jste viděl posilu Trubače?

„Dana známe z působení v lize v Hradci, proto je tady. Měřítko dnes nesnesl nikdo, takže ani Dan.“

Co říkáte na hvězdné posilování Slavie a Sparty?

„Vnímám to jako veliké oživení ligy. Hráči, kteří přicházejí k nám nebo do Sparty, si jednoznačně zaslouží, aby se zvýšil zájem diváků. Věřím, že bude ještě víc fanoušků, kteří budou chodit do ochozů."

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: První poločas: Laštůvka – Bořil, Bílek, Frydrych, Flo – Rotaň – Tecl, Hušbauer, Trubač, Mingazov – Škoda Druhý poločas: Kovář – Frydrych, Jugas, Kingue, Bořil – Ščuk – Tecl, Alvir, Hušbauer (58. Musa), Trubač (70. Vejvar) – van Buren Hosté: Staněk – Loduha, Jíša, Benát, Táborský, Wermke, Kladrubský, Pešek, Motal, Funda, Mashike (2. poločas Čavoš, Hála, Novák, Havel, Kadula, Vaněk, Moravec, Řezáč, Pouček) Karty Hosté: Staněk Rozhodčí Orel – Blažej, Arnošt Stadion

Jak jste reagoval, když vám vedení řeklo o těchto velkých posilách?

„Z počátku, když mi říkali ta jména, tak jsem říkal, že tomu nevěřím. Ale ti hráči tu za týden byli, takže vedení patří dík. Na nás to vytváří velký tlak, budou se očekávat výsledky. Je to pro nás velká výzva a věřím tomu, že to stávající kabině pomůže. Ti kluci jsou všichni profíci, co sem přinesou svoje zkušenosti a přístup k tréninku. To by mohlo posunout naše kluky. Věřím, že jako tým najdeme společnou řeč a že to bude ku prospěchu Slavie."

Jak to bylo s případným příchodem hvězdného Emmanuela Adebayora?

„Bylo to reálné. Pan Tvrdík nevypadal, že si dělá srandu. Nechci ventilovat, co nás vedlo k tomu, že jsme řekli ne. Bylo to určitě zajímavé jméno.“

Slavia ještě potřebuje útočníka typu Milana Škody. Je v hledáčku Tomáš Chorý z Olomouce?

„Teď na to nemůžu odpovědět. Máme na papíře pár jmen. Musíte se zeptat pana Tvrdíka, ten vám určitě řekne nějakou pecku.“

Nebojíte se o zdraví kabiny? Hráči jako Hušbauer nemusí mít jisté místo na hřišti.

„Místo by mu nezaručil nikdo, i kdyby zahraniční hvězdy nepřišly. Vnímám to tak, že v Pepovi je velký potenciál a že ho možná tyhle hvězdy ještě donutí k lepším výkonům a větší práci. Hráči byli překvapení, když viděli tiskovku. Dneska jsme se o tom bavili. Konkurence přináší kroky dopředu. Nemyslím si, že by se měl někdo urážet, kdyby náhodou jeden nebo dva zápasy nehrál.“

Bude větší tlak i na vás?

„Chtěli jsme se stát evropským týmem. I pro mě je to velká čest a zodpovědnost. Je úžasné, co jsem teď ve Slavii zažil. Věřím, že jsme schopní i v Evropě udělat výsledek, zvláště tady s těmi hráči, kteří přišli.“

