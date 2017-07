Vrba po čtvrté výhře: Místo nemá nikdo jisté. Horváth udělal dojem

Vyhráli jste čtvrtý zápas v řadě, líbil se vám dnešní výkon?

„Pořád je to příprava. Sami vidíte, že střídáme dvě jedenáctky. Hráči dostávají stejný prostor. Důsledkem těch gólů je samozřejmě i to, že neustále trénujeme dvoufázově. Přípravná utkání bereme z pohledu, že chceme mít zápasovou zátěž. Samozřejmě i proto, abychom viděli, jak to hráči v těch zátěžích zvládají. Někteří to zvládají lépe, někteří hůř. Na druhou stranu snaha je u všech obrovská a z tohohle pohledu jsem samozřejmě spokojen.“

V prvním poločase jste měli velkou převahu na balónu, ale nedostávali jste se tolik do zakončení. Je to věc, kterou budete zdůrazňovat hráčům, aby zlepšili?

„V první půli byl hlavní problém, že jsme se z pravé strany dostali čtyřikrát do vápna a nedokázali dát finální nahrávku. Kdybychom ji dali, tak si myslím, že zakončení by tam zákonitě přišlo. Bohužel jsme nebyli dostatečně přesní, a proto jsme nebyli úspěšní. Bylo to 3:0, ale v závěru se to trochu zvrtlo.“

Budete vyčítat hráčům závěr zápasu, který jste nezvládli?

„Nebudu jim vyčítat vůbec nic. Myslím si, že hráči, vzhledem k tomu, v jaké jsou zátěži, odvedli obrovskou snahu. Většinou, když jste v takové přípravě, tak přesnosti není tolik, jako když to ladíme. My neladíme, my pouze poctivě trénujeme a máme k tomu zápasy, ve kterých chceme, aby si hráči zahráli. “

Říkáte, že jste spokojen s tím, jak hráči pracují v přípravě a během tréninků. Dá se říct, že vám zamotávají hlavu v zužování kádru, které se nezbytně blíží?

„To není jen proces, který se týká čtrnácti dnů. Myslím si, že pokud má klub nějakou strategii, tak má hráče vyzkoušené, má je tady delší dobu. Určitě to není jen o čtrnácti dnech. Je to o období, které tady ti hráči působí. Pokud si myslíte, že to rozhodne jeden zápas, tak to určitě ne. “

Už máte v hlavě, o jaká jména kádr zúžíte? A kdo je na hraně?

„Musíme čekat hlavně na to, jak dopadnou zdravotní problémy některých hráčů. Věřím tomu, že Aleš Matějů, Aleš Čermák i Václav Pilař se uzdraví a že budou do Rakouska fit. Uvidíme, jak dlouho bude Matúši Kozáčikovi trvat návrat po druhé operaci. Jsou tam věci, na kterých závisí, jestli někteří hráči odejdou. Moje strategie je taková, že pokud někteří hráči půjdou na hostování, tak by to měli být mladí, kteří by se měli vyhrát a třeba za půl roku, za rok hrát v Plzni. Druhá věc je, že pokud nějací zkušení a starší hráči nestačí, tak jsou samozřejmě v té druhé kategorii. Taková je moje filosofie a já doufám, že se na tom s klubem shodneme. “

Co se týká Václava Pilaře, nepanují obavy, že by nestihl začátek sezony?

„U Vaška je to zranění, dá se říci, nejmenší. Myslím si, že v Rakousku už bude stoprocentně fit. “

A stoper Jan Baránek, jak to s ním vypadá?

„Baránek trénuje individuálně. Je to asi spíš dotaz na doktora, nedokážu úplně přesně posoudit jeho zdravotní stav. Momentálně se ho snažíme dát do pořádku, ale zatím je pouze v kompetenci fyzioterapeutů a doktorů. “

Mluvil jste o zkušených hráčích, jak je na tom například Andreas Ivanschitz, který asi nemá úplně jisté místo v kádru?

„Tady nemá nikdo jisté místo. Pokud si myslíte, že ano, tak se pletete. Jsme v období, kdy opravdu hodně trénujeme a rozhodne samozřejmě soustředení v Rakousku, kde budeme hrát i se soupeři, kteří by nám měli ukázat, jak na tom doopravdy jsme. Toto jsou zápasy, které jsou někdy až moc hektické. Někdy tomu trochu chybí kvalita, ale jak už jsem říkal, vzhledem k té zátěži, jakou máme, je to normální. Proto vystupňujeme kvalitu soupeřů tímto způsobem. Našim záměrem je doladit formu v Rakousku. Doufám, že se nám to podaří. “

Do Rakouska tedy berete ještě víc hráčů? Dostane se tam někdo i z mladých kluků?

„Pravděpodobně jich pojede víc, ale z důvodu toho, že by se někteří hráči mohli dát do pořádku až tam a zapojit se k mužstvu. Pokud nějak začnou s míčem, tak věřím tomu, že na konci soustředění budou stoprocentně fit.“

Nastoupili jste proti týmu, který vede Pavel Horváth. Jaký na vás udělal Sokolov dojem?

„Myslím si, že Pavel má docela slušné mužstvo. Je vidět, že jim dává nějaké svoje myšlenky, které jsou podle mě zajímavé. Na mě udělali velice dobrý dojem a myslím si, že to může být solidní mužstvo v druhé lize. Jejich projev se mi líbil a odehráli tady velice dobré utkání.“