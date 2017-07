Kadlec: Rada u mě stoupnul první den, Čermákova nehoda s námi otřásla

Proč není jako velký talent dál

„Teď už talentovaný nejsem, přitom jsem asi byl dost. Proč jsem pořád ve Spartě? Je v tom hodně faktorů, moje hlava, pak i nějaká smůla. V 18 letech to vypadalo, že to půjde úplně do kopru, nakonec jsem se alespoň někam dostal. Neříkám, že Frankfurt je málo, ale šlo to výš.“

O zahraničních angažmá

„Nabídky jsem měl od 16 let. V 18 letech mi krachnul Arnhem, pak už mi bylo kolem 21 let, to brzy na ochod nebylo. Ve Spartě jsem byl v áčku pět let, ten čas byl správný, v první sezoně se to ukázalo. Žil jsem z euforie, že jsem byl nadšený z přestupu a hlava byla nastavená, že všechno půjde. Pak se přestalo dařit, hráli jsme o sestup, přišel nový trenér, přivedl si svoje lidi a už to bylo těžký. A odchod do Dánska (Midtjyllandu – pozn. red.)? To byla chyba.“

O rekordní částce, za kterou ho koupila Sparta

„Když jsem mluvil s lidmi v Dánsku, tak říkali, že za mě chtějí peníze, za které mě koupili, a v tu chvíli jsem moc nevěřil, že to klapne, i když jsem si to hodně přál a hodně jsem na ně naléhal. Jednání trvaly skoro měsíc, nakonec pan Křetínský ty peníze dal. Uvědomoval jsem si, že se za ně můžou koupit třeba tři kvalitní hráči. Ale já bych chtěl za Spartu hrát, i kdybych stál pět milionů. Tlak tu kvůli tomu byl, ale spíš od novinářů než fanoušků.“

O zkušenosti s trenérem Petrem Radou

„Mně osobně se pod ním hrálo dobře, i když jsem toho zase dost promarodil. Pan Rada u mě hodně stoupnul tím, že hned první den mi narovinu řekl, co a jak… Že hraju špatně, že potřebuje víc a to se mi strašně líbilo. Takový přístup mám rád. Mám rád jednání narovinu a ne pomlouvání za zády.“

Jak hospodaří s penězi

„Jsem asi něco mezi. Dřív jsem rozhazoval hodně a to jsem ani nevydělával takové peníze, ale včas jsem dostal rozum, mám něco našetřené, ale pořád si umím udělat radost. Ani jeden extrém.“

O Čermákově nehodě

„Nevím přesně, jak to bylo. Nehoda s námi otřásla se všema. Ráno jsme se všichni probudili a četli jsme o tom. Naštěstí to dopadlo dobře, že se mu nic vážnýho nestalo. Já myslím, že se z toho poučí sám.“

O seriálu Vyšehrad

„Viděli jsme nějaké díly, které byly založené na tom, o čem se psalo v novinách. Takže to asi nějaký reálný základ má. První díly mě bavily, byla to sranda, od nějakého třetího dílu jsem to už nesledoval. Ten začátek jsem řešili v kabině, pak to vyšumělo.“

Oblíbení spoluhráči

„Doufám, že si spolu zahrajeme s Tomášem Rosickým. Jinak musím jmenovat Marka Matějovského, nejen kvůli jeho přihrávkám, nikdy se nebál hrát, i když na něj lidi pískali. S Pepou Hušbauerem se mi hrálo taky fajn.“