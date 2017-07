Nová posila pro Spartu? Chce stopera z Galatasaraye. Problém je ale v ceně

Fotbalová Sparta by ráda do kádru přivedla ještě jednoho kvalitního středního obránce a Letenští stočili zrak do Turecka. Upoutal je Semih Kaya, který nastupuje za tamní Galatasaray Istanbul. Ten má ovšem na sobě visačku v hodnotě tří milionů eur (asi 78 milionů korun).

S Francouzem Heurtaxem to do středu obrany nevyšlo, tak Sparta přesměrovala svůj zájem až do dalekého Turecka, do tamního elitního klubu Galatasaray Istanbul. V něm si vyhlédla šestadvacetiletého Semiha Kayu.

720p 360p REKLAMA Vedoucí Sparty Leonidas Vokolos o Rosickém: Cítí se lépe a lépe • VIDEO iSport TV

Dostat ho na Letnou ale podle všeho nebude vůbec snadné. „Sparta by hráče ráda získala na hostování, Galatasaray ovšem preferuje přestup,“ řekl Sportu zdroj dobře obeznámený s děním v pražském klubu. Brzdou přestupu je skutečnost, že si turecký klub svého hráče cení na 3 miliony eur (asi 78 milionů korun).

Kaya dosud za Galatasaray nastoupil k 142 ligovým zápasům, dalších 26 startů přidal za národní tým. Mimo jiné odehrál celý zápas v rámci kvalifikace o EURO 2016, ve kterém Češi ještě pod Pavlem Vrbou zvítězili v Turecku 2:1.

Více informací o možné posile i dění ve Spartě a Slavii čtěte v sobotním deníku Sport! Elektronickou verzi najdete ZDE »

360p <p>Rekonvalescent Tomáš Rosický ve Spartě maká na návratu do sestavy. Zatímco jeho parťáci z týmu v úterý dopoledne hráli přípravu proti Táborsku (3:1), on spolu s Lukášem Váchou a Markem Jankem trénoval na vedlejším hřišti. Podívejte se, jaká cvičení fotbalisté dělali či jak Rosický "sestřelil" nic netušícího Janka, když si zavazoval tkaničku.</p> REKLAMA

720p 360p REKLAMA