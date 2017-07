Kapitána Zlína Pazderu získá od ledna Baník. Dojde k dohodě už dřív?

Pět dní před vstupní ligovou bitvou v Liberci řešit tohle, to je pěkná lapálie. Ve Zlíně jsou z toho, co se děje kolem zkušeného pravého beka Lukáše Pazdery, otrávení. „Nebudeme to komentovat,“ vzkázal jindy vstřícný sportovní manažer Zdeněk Grygera.

Jak se věci mají? Došly do patové situace. Pazdera již parafoval budoucí kontrakt s Baníkem, v Ostravě má začít zimní přípravu. Smlouva ve Zlíně mu končí posledního prosince. Zvrátit celý proces nejspíš už nepůjde, pracovitý zadák s přesným centrem o přestup velmi stojí.

A Ostrava si ho logicky nehodlá nechat pláchnout. Je zřejmé, že nováček nabídl hráči lepší finanční podmínky. „O smlouvě jsme s ním samozřejmě jednali. Pokud mu dal Baník víc peněz, je to jeho volba. Pokud se domluvíme na přestupu dřív, může odejít,“ sdělil majitel klubu Zdeněk Červenka.

Jenže tady je právě zádrhel. Zlín prý požaduje za oporu čtyři miliony korun, což Baník určitě nevysolí. Nabídl kompenzaci v podobě úhrady Pazderových platů do konce roku. Pokud nepřitlačí, bude muset na posilu opravdu počkat do zimy. „Myslím, že se nakonec domluví. Zlín nasadí rozumnou cenu a Baník ji zaplatí,“ tvrdí náš zdroj.

Co tedy bude následovat v příštích dnech? Scénáře jsou tři. Je stále možné, že se Pazdera kajícně vrátí do Páníkova kádru a pět měsíců se ještě bude rvát ve zlínských barvách. Na stole také je, že se zlínský kapitán bude do konce roku připravovat individuálně či s juniorkou a od ledna přesune do Ostravy. Tohle si ale nikdo nepřeje.

Nejpřijatelnější varianta, která by částečně uspokojila všechny strany, je domluva o přestupu. Zlín by získal slušné odstupné, Baník potřebnou posilu a hráč v předstihu vysněné angažmá. Dohoda je ale prozatím daleko a kouč Bohumil Páník musí znova přeskládat sestavu.