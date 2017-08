Biabiany: Odmítl jsem sedm klubů. Nic nebylo tak silné jako Sparta

Mohl mít titul s Chelsea, místo toho o něj však bude tvrdě bojovat ve Spartě – a vůbec toho nelituje. „Tak to mělo být,“ říká v prvním rozhovoru pro česká média Jonathan Biabiany. Na Letnou sice dorazil devětadvacetiletý Francouz s širokým úsměvem až jako posila s pořadovým číslem jedenáct, jenže slibným výkonem při svém debutu v Mladé Boleslavi naznačil, že by se rychle mohl stát jedničkou, jak to ostatně původně bylo zamýšleno.

Šance, asistence na jediný gól utkání a žlutá karta pro Patrizia Stronatiho, kterého svou rychlostí donutil k ostrému faulu. Jonathan Biabiany toho při své pondělní premiéře v HET lize stihl dost, a tak ho při střídání v 79. minutě vyprovázel potlesk zaplněné arény. „Měl jsem jen nějaký problém s patou, už se s tím nedalo rozběhnout, tak jsem si řekl o střídání. Ale není to nic vážného,“ ujišťuje rodák z Paříže.

Jak jste byl se svým prvním vystoupením v dresu Sparty spokojen?

„Byl jsem spokojen zejména z pohledu týmu, protože vše proběhlo dobře a vyhráli jsme, což bylo nesmírně důležité. Potřebovali jsme v lize chytit začátek, abychom mohli bojovat o titul, a vyhrát venku je vždycky cenné. Pokud se vám to daří pravidelně, vaše šance vyhrát ligu stoupá.“

A z osobního pohledu?

„I z tohoto pohledu to dopadlo dobře. Sice jsem absolvoval přípravu s Interem, ale během ní jsem nikdy neodehrál v utkání víc než pětačtyřicet minut, takže ještě potřebuju dostat do nohou zápasovou minutáž. Vzhledem k tomu můžu být se svým výkonem v Boleslavi spokojen. A navíc se mi povedlo zařídit gól pro kapitána, legendu klubu, což potěší. Řekl bych, že můj i týmový výkon byl dobrý.“

Jaký dojem na vás HET liga udělala?

„Jelikož jsem byl rozhodnutý jít do Sparty, viděl jsem už první ligové kolo s Bohemians a pak i odvetu s Crvenou Zvezdou. Česká liga mi přijde dost těžká, protože všechny týmy v ní bojují na maximum – zvlášť proti Spartě, která patří mezi největší kluby. Tím je to pro nás ještě složitější, ale s tím musíme počítat a musíme jít do zápasů tak, že budeme pány na hřišti a zvítězíme.

Fotbalisté Sparty si na čtvrtý pokus připsali první soutěžní výhru pod novým trenérem Andreou Stramaccionim. Ve 2. ligovém kole v souboji dvou celků vyřazených ve 3. předkole Evropské ligy vyhráli na hřišti Mladé Boleslavi 1:0. O jediný gól se ve 28. minutě postaral kapitán David Lafata po asistenci nejnovější posily Jonathana Biabianyho. Pro Mladou Boleslav to naopak byla třetí soutěžní prohra v řadě a spolu s Brnem a Duklou je jediným týmem bez bodu.

Je pravda, že jste v zimě mohl odejít na hostování do Chelsea – a odmítl jste?

„Říct, že jsem v lednu odmítl Chelsea, není úplně přesné, spíš nedošlo k dohodě obou stran. Ozvali se mi v poslední den přestupového okna, do jehož zavření zbývalo jen pár hodin. Museli jsme jednat rychle a nenašli jsme kompromis, který by vyhovoval jak mně, tak Chelsea. Tak jsem se rozhodl zůstat v Interu.“

Proč jste nyní nepřijal nabídku Boloně, která o vás hodně stála?

„V Itálii jsem měl těch možností víc, chtělo mě nejméně sedm týmů, k tomu jsem měl ještě nějaké nabídky z ciziny. Ale nic nebylo tak silné jako Sparta, v jejímž případě o mě intenzivně stál jak klub, tak trenér. To bylo rozhodující, proto jsem přišel sem.“

Ve Spartě jste zatím na ročním hostování. Znamená to, že váš případný návrat do Interu je stále ještě ve hře?

„Sice jsem sem přišel na hostování, ale zato s jasným úkolem – získat titul. Ve smlouvě mezi oběma kluby je klauzule, na jejímž základě se mé hostování v případě zisku titulu změní v přestup, takže o mém návratu do Interu nemůže být řeč. Pokud vše půjde dobře, jak doufáme, není pro mě návrat do Interu žádné téma.“

Jak na Biabianyho působí trenér Stramaccioni?

Co si myslí o fanoušcích Interu Milán?



