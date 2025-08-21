Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 6. kolem: zdražili útočníci či obránce Slavie
Typicky je středa dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. V tomto týdnu ovšem došlo ke změně vzhledem k úterní dohrávce mezi Mladou Boleslaví a Plzní. Změny hodnot se posunuly na čtvrtek. Dvanáct fotbalistů zdražilo, zatímco pouze čtyřem byla cena snížena. O koho jde?
Samuel Isife (O, Dukla Praha)
Od začátku sezony podává zajímavé výkony. O víkendu proti Plzni zapsal asistenci, celkově nasbíral výborných 9 bodů a patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Momentálně se Isife těší 2,8% popularitě.
Cheick Souaré (O, Viktoria Plzeň)
Trenér Miroslav Koubek po odchodu Pavla Šulce stále hledá ideální sestavu. Cheick Souaré ukázal, že když je zdravý, mohl by být její součástí. V zápasech proti Dukle a Boleslavi nasbíral 11 bodů a vešel se do ideální sestavy kola. Souarého vlastní 1,2 % Trenérů.
Ondřej Zmrzlý (O, Slavia Praha)
Místo v základní sestavě je definitivně ztracené. Před pátým kolem byl nejprodávanějším hráčem v iSport Fantasy. Na startu sezony Zmrzlého vlastnilo okolo 30 % Trenérů. Nyní? 11 %.
Solomon John (Z, Mladá Boleslav)
Fantastické představení o víkendu proti Hradci Králové nemohlo zůstat bez povšimnutí. John se blýskl hattrickem a v součtu s úterním utkáním proti Plzni nasbíral v uplynulém kole excelentních 19 bodů. Nyní Johna vlastní 1,2 % Trenérů.
Abdallah Gning (Ú, Karviná)
Urval pro sebe pozici útočníka číslo jedna v Karviné. Posadil Filipa Vechetu, který v předešlé sezoně patřil k nejlepším střelcům ligy. Gning o víkendu vstřelil další branku a jeho popularita každým kolem stoupá. Momentálně se útočník Karviné těší 11,5% vlastnictví.
Aziz Kayondo (O, Slovan Liberec)
Obránce Liberce zatím hraje pod očekávání. Respektive v úvodu sezony nebyl zdravotně fit, což Trenérům v iSport Fantasy nijak bohužel nepomůže. Proti Slavii se nechal vyloučit po nesmyslném faulu. Nyní Kayonda vlastní 1,6 % Trenérů.
Jakub Černín (O, Zlín)
Červenou kartu neobdržel pouze Kayondo. Přidal se k němu také Jakub Černín ze Zlína. Proti Sigmě nakonec zapsal tři mínusové body. Momentálně se Černín těší 0,7% popularitě. To se na jeho ceně muselo projevit.
Martin Králik (O, Mladá Boleslav)
Když hraje Boleslav, jako neutrální divák se nemůžete nudit. Padají góly. Což ale neprospívá defenzivním hráčům Středočechů. Ukázkou toho je Martin Králik, který je v součtu aktuální sezony stále v záporných číslech. Králikovi důvěřuje pouze 0,7 % Trenérů.
Denis Višinský (Z, Viktoria Plzeň)
Doposud zasáhl pouze do dvou ligových zápasů v aktuální sezoně. Proti Slovácku nezapsal jediný bod, aby Mladé Boleslavi vstřelil hattrick a nasbíral excelentních 19 bodů. Jasně si řekl o šanci i v dalších zápasech. Višinskému věří 1,4 % Trenérů.
Karel Spáčil (O, Viktoria Plzeň)
Místo na levé straně hřiště v Plzni jasně patří Spáčilovi. Karel Spáčil podává konzistentní výkony a patří k nejproduktivnějším bekům iSport Fantasy. Po Labíkovi je nejpopulárnějším obráncem hry (35,8 %).
David Douděra (O, Slavia Praha)
Gólem v závěru utkání zachránil Slavii od první porážky v sezoně. David Douděra si stále drží místo v základní jedenáctce pražského týmu a nevypadá, že by se to mělo změnit. Momentálně Douděru vlastní 22,9 % Trenérů.
Jan Chramosta (Ú, Jablonec)
Čtyřiatřicetiletý útočník pokračuje ve výborné formě. Prosadil se střelecky ve třetím utkání v řadě a zajistil Jablonci bod proti favorizované Slavii. V posledních třech týdnech patří k nejnakupovanějším fotbalistům iSport Fantasy. Nyní se Chramosta těší 11,8% popularitě.
Amar Memič (Z, Viktoria Plzeň)
Záložník Viktorie byl strůjcem vítězství svého týmu v dohrávce proti Mladé Boleslavi. Jednu branku vstřelil a na další tři asistoval. V součtu s víkendovým zápasem na Dukle nasbíral famózních 21 bodů. A podle očekávání je zatím nejnakupovanějším fotbalistou tohoto týdne. Nyní Memičovi důvěřuje 7,4 % Trenérů.
Matěj Vydra (Ú, Viktoria Plzeň)
Proti Mladé Boleslavi vstřelil tolik potřebný gól, aby protrhl šňůru čtyř zápasů v řadě bez vstřelené branky. V dosavadní sezoně nasbíral už 30 bodů a po Vasilu Kušejovi (33) je nejproduktivnějším hráčem iSport Fantasy. Nyní se Vydra těší 60,1% popularitě.
Jan Kuchta (Ú, Sparta Praha)
Pražský celek má před sebou přívětivý los. Dva domácí zápasy v řadě, nejprve proti Dukle, následně Zlínu. Pokud nemáte v sestavě tři zástupce Sparty, je na čase to zvážit. Kuchtu momentálně vlastní 38,1 % Trenérů.
Pavel Kadeřábek (O, Sparta Praha)
Proti Liberci vstřelil první gól od svého návratu do Sparty a nasbíral výborných 12 bodů. Patří mezi stabilní hráče pražského týmu a doposud nasbíral 27 bodů. Z obránců je produktivnější pouze Bořil (28). Kadeřábkovi důvěřuje 23,1 % Trenérů.