Zdrcený Sadílek ze Slovácka po derby: Smůla se nám lepí na paty

Cítíte, že jste měli minimálně na remízu, spíš na vítězství?

„Jasně. Byli jsme lepší. Minimálně půlku, jestli ne celý zápas. Ale už se to s námi prostě táhne. Nedokážeme převahu gólově vyjádřit. Měli jsme na to šance, já sám jsem měl dvě. Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát.“

Je to smůla?

„Asi jo. Já už si to ani nedokážu vysvětlit. Už se nám to lepí na paty. Tlačíme a oni nám dají z jediných dvou protiútoků ve druhé půli gól. A my jen na konci snížíme. Vytvořili jsme si ve Zlíně tolik šancí, kolik jsme za poslední zápasy neměli. Herně jsme nezklamali.“

Můžete v sobotu zachránit podzim výhrou proti Jihlavě?

„Můžeme se aspoň dotáhnout na týmy před námi. Samozřejmě že nic není ztracené. Na jaře jsou další zápasy, ztráta není velká. Ale musíme se semknout a za každou cenu porazit doma Jihlavu. Jakkoliv.“

Jak to vypadalo po derby v kabině?

„Každý to prožívá jinak. Někdo je bouřlivý, udělá v kabině vítr. Jiný je zklamaný, takže ani nemluví, Potřebujeme se semknout a jakkoliv vyhrát nad Jihlavou. V derby jsme fanoušky zklamali, tak jim to chceme aspoň trochu vrátit. Všichni vidí, že hrajeme dobře, ale nemůžeme to pořád říkat. My prostě potřebujeme body.“

Nezměníte styl směrem k větší účelnosti?

„Nechceme ho měnit. Jsme ve hře, vytváříme si šance. Je to jen o tom, jestli je proměníme nebo ne. Věřím, že se odpíchneme od výhry nad Jihlavou a na jaře budeme chtít jít výš.“

