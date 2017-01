Supertalent Smékal zpátky v Baníku. Nechtěl stát v Interu Milán

Je mu teprve devatenáct let a má už za sebou dva a půl roku trvající angažmá v Interu Milán. Teď se snaží prosadit v prvním týmu Baníku Ostrava. Čeká ho nejtěžší údobí, přechod z mládežnického do seniorského fotbalu. Dominik Smékal věří, že ho zvládne. A že naplní předpoklady, pro které ofenzivního hráče britský deník Guardian před dvěma lety zařadil mezi šedesát největších světových talentů ročníku 1998. Trenér Vlastimil Petržela v něm takový potenciál stále vidí.

S fotbalem začal v dětských letech v Hranicích, brzy zamířil do Baníku. Jeho hostování v Ostravě se nikdy nezměnilo v přestup, a tak v roce 2013 odešel do Olomouce a odtud po půlroce do Interu Milán. Za kolik? O výši odstupného se dodnes spekuluje, mělo se jednat až o 400 tisíc eur. Teď je někdejší supertalent Dominik Smékal zpět v Baníku, který ho získal jako volného hráče. A sní o závratné kariéře.

Když v únoru roku 2014 odcházel do Interu Milán, divili se ostravští fanoušci, jak si mohlo tehdejší klubové vedení nechat takového hráče utéct. A proč na San Siro přestupoval z Olomouce, nikoliv z Ostravy. Traduje se však, že ani hanácký klub na Smékalově senzačním přestupu příliš nezbohatl. Nejvíc inkasovala hráčova agentura.

Po dvou a půl letech se Smékal vrátil zpět. „Cítil jsem, že šance dostat se do prvního týmu Interu není velká. A já nechtěl stát, dostával jsem se do věku, kdy jsem potřeboval hrát, abych se nezastavil. A tak jsem zvolil mnohem reálnější cestu,“ vrací se dnes Smékal ke svému rozhodnutí vrátit se do Baníku.

Návrat domů? Není to krok zpět



Jak se za dva a půl roku změnil? „Především je zkušenější,“ podotýká Pavel Malura, trenér baníkovské U19. „Než odešel, srovnávali jsme ho s Vencou Svěrkošem. Měl podobné předpoklady. Teď mám ale pocit, že za ním trochu zaostal. Že Vašek byl ve stejném věku trochu dál, než je teď Dominik. Možná mu neprospěly italské tréninky. Bavili jsme se o tom a říkal mi, že byly plné prostojů, že se hodně řešila taktika a že cítil, že mu to úplně nesedí,“ míní Malura.

Smékal neprotestuje. „Něco na tom je,“ podotýká hráč, jehož si v Baníku cení především pro rychlostní předpoklady v kombinaci s technickou dovedností. Angažmá v Miláně nelituje. „Kdo tam nebyl, nemůže to posoudit. Vím, že jsem se tam naučil spoustu věcí a poznal, jak to tam chodí. To je obrovská zkušenost,“ podotýká Smékal, jenž to umí na hrotu útoku, ale i na křídlech.

Návrat domů nepovažuje za krok zpět. „Je to další krok k tomu, abych se prosadil do seniorského fotbalu,“ je přesvědčen Smékal. A Malura věří, že mladého baníkovce čeká zajímavá budoucnost. „Bude teď ale potřebovat víc času a využít ho k tvrdé práci,“ soudí.

Petržela si ho vzal do přípravy ostravského A-týmu. V sobotu mu dal šanci zahrát si část utkání proti Górniku Zabrze. „Vypadá velice dobře, rozhodně lépe, než když jsem ho viděl na podzim,“ hodnotí ostravský trenér Smékalovy současné kvality.

„Pořád ještě musí udělat hodně doteků s míčem. Je ale rychlý a má tah na branku. Je v něm stále obrovský potenciál a může v kariéře dojít opravdu daleko. Nejdřív se ale musí prosadit v Baníku,“ prorokuje Petržela.