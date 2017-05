Baník si komplikuje postup. Už mě ten stres se*e, štve Petrželu

Přání rozhodnout o postupu v Olomouci se vám nesplnilo. Jak to snášíte?

„Jsem zklamaný. Víc vám k tomu nemůžu říct. Bude to další týden nervů. Zbytečně. Už jsme to mohli mít za sebou. My jsme do Olomouce jeli s tím, že vyhrajeme. Byl jsem o tom přesvědčený, protože mužstvo bylo dobře připravené. I já jsem nakonec tu taktiku ještě přes noc úplně změnil a udělal jsem to úplně útočně, protože největší slabinou Olomouce je obrana. Myslím, že se nám dařilo, měli jsme tam situace, ze kterých jsme mohli vstřelit gól. Buď to lízlo břevno, nebo to šlo vedle, nebo jsme se tam dostali pozdě.“

Nebo veliká šance Alexandra Jakubova…

„K tomu se ani nebudu vyjadřovat, protože tohle když někdo nepromění, tak je to nesvéprávný člověk. Ale je to asi o tom, že ti naši útočníci dlouho marodili, nejsou v takové kondici, v jaké by měli být. Celkově musím říct, že mužstvo odehrálo velice dobrý zápas.“

Taky jste ale mohli v Olomouci inkasovat, i soupeř měl své šance…

„Měl, taky, ale že by to byly nějaké vypracované šance, to ne. To byly takové ty na náhodu, takové jsme měli i my. Že by nás rozebrali do prázdné brány nebo že by šli sami na našeho brankáře, toho jsem si nevšiml. Ten zápas byl vyrovnaný, my byli daleko aktivnější a lepší v první půli, v té druhé jsme začali nesmyslně nakopávat, chtěli jsme dát gól a tím jsme se dostali pod tlak. Pak nám do toho zdechnul Jakubov, který chtěl už o poločase střídat. Takže Sigma byla ve druhém poločase lepší, to je jednoznačné.“

Myslíte si, že Opava v posledním kole porazí Olomouc?

„Nevím, jak budou Olomoučtí bujaře slavit. Ale pokud to odehrají naplno, tak je Opava neporazí. Na ně nemá. My jsme s Olomoucí uhráli v sezoně čtyři body, dokázali jsme se jí postavit, byli jsme rovnocenným soupeřem, a to i přes problémy, které jsme měli. To znamená, že jsme byli bez útočníků. Mě to teď ale nezajímá, musím ten vystresovaný týden nějak vydržet a kluky uklidnit. A musíme porazit svého soupeře. To je strašné, to je neskutečné. Už mě to s prominutím se.e. Tak dlouho na to čekat, pořád být ve stresu, to je něco strašného.“

Přinesl podle vás souboj Olomouce s Baníkem fotbal prvoligové úrovně?„Stoprocentně. Oba týmy by v první lize hrály uprostřed tabulky, o tom se vůbec nebudu bavit. První ligu znám, vždyť jsem ji dlouho trénoval. Pokud postoupíme, tak samozřejmě posílíme. Ale já chci, aby se šlo cestou mladých hráčů.“