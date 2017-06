Soupeř Boleslavi v Evropské lize? Narazí na tým z Irska, nebo z Islandu

Stjarnan skončil v minulém ročníku islandské ligy druhý, aktuálně je po sedmi odehraných zápasech třetí. Nejúspěšnější irský klub Shamrock čeká na 18. titul od roku 2011, do Evropské ligy postoupil ze čtvrtého místa.

Shamrock už má s českým fotbalem zkušenosti. V roce 1978 prohrál s Baníkem Ostrava 1:3 a 0:3, v roce 2003 pak v Poháru Intertoto dvakrát podlehl Liberci 0:2. V roce 2011 se probojoval do základní skupiny Evropské ligy, ale od té doby nikdy přes 2. předkolo neprošel.

To Stjarnan, který hraje nejvyšší islandskou soutěž teprve devátým rokem, je v Evropě zatím stále neokoukanou tváří. V roce 2014 překvapivě prošel prvními třemi předkoly Evropské ligy a stopku mu vystavil až v závěrečném play off slavný Inter Milán. O rok později vypadl ve druhém předkole Ligy mistrů s Celticem Glasgow.

Zatímco s irským fotbalem dosud nemá Mladá Boleslav zkušenost, na Islandu byla v roce 2012 a Thór Akureyri porazila 3:0 a 1:0. Tehdy se třemi góly blýskl Lukáš Magera. Od té doby z pěti soubojů v předkolech zvládla Boleslav jediný a na postup do základní skupiny čeká už desátým rokem.

Los 1. předkola fotbalové Evropské ligy (první zápasy 29. června, odvety 6. července):

Maccabi Tel Aviv - KF Tirana, Kajrat Almaty - Atlantas Klajpeda (Lit.), Beitar Jeruzalém - Vasas (Maď.), Ordabasy Šymkent (Kaz.) - Široki Brijeg, CZ Bělehrad - Floriana (Mal.), Valletta (Mal.) - Folgore (San Mar.), Ventspils (Lot.) - Valur Reykjavík, St. Johnstone (Skot.) - Trakai (Lit.), Odds BK (Nor.) - Ballymena (Sev. Ir.), Šachtar Soligorsk (Běl.) - Suduva Marijampole (Lit.), Mladost Lučani (Srb.) - Inter Baku, Čichura Sačchere (Gruz.) - Altach, Fola Esch (Luc.) - Milsami Orhei (Mold.), Partizani Tirana - Botev Plovdiv, Santa Coloma (And.) - Osijek, Zaria Balti (Mold.) - FK Sarajevo, Bala Town (Wal.) - FC Vaduz, Vaasa (Fin.) - Olimpija Lublaň, Connah's Quay Nomads (Wal.) - HJK Helsinky, Seinäjoki (Fin.) - KR Reykjavík, Dacia Kišiněv - Škendija Tetovo, Levski Sofia - Sutjeska (Č. Hora), Irtyš Pavlodar - Dunav Ruse (Bul.), Bialystok - Batumi (Gruz.), Željezničar Sarajevo - Zeta Golubovci (Č. Hora), AEK Larnaka - Lincoln (Gibr.), Midtjylland - Derry City (Ir.), Dinamo Minsk - NSÍ Runavík (Faer. ostr.), Ferencváros Budapešť - Jelgava (Lot.), Lyngby (Dán.) - Bangor City (Wal.), Širak (Arm.) - Gorica (Slovin.), FK Zirä (Ázerb.) - Differdange (Luc.), Vojvodina Novi Sad - Ružomberok, Slovan Bratislava - Pjunik Jerevan, Rabotnički Skopje - Tre Penne (San Mar.), Glasgow Rangers - Niederkorn (Luc.), Domžale (Slovin.) - Flora Tallinn, Crusaders (Sev. Ir.) - FK Liepaja (Lot.), Nömme Kalju (Est.) - B36 Tórshavn (Faer. ostr.), Levadia Tallinn - Cork City (Ir.), Trenčín - Torpedo Kutaisi (Gruz.), Lech Poznaň - Pelister (Mak.), Mladost Podgorica - Kapan (Arm.), Videoton Székesfehérvár - Balzan (Mal.), AEL Limassol - St. Joseph's (Gibr.), Skënderbeu (Alb.) - Sant Julia (And.), Haugesund (Nor.) - Coleraine (Sev. Ir.), Stjarnan (Isl.) - Shamrock Rovers (Ir.), Norrköping - Priština (Kos.), AIK Stockholm - Klaksvík (Faer. ostr.).

Los 2. předkola Evropské ligy (první zápasy 13. července, odvety 20. července):

Stjarnan (Isl.)/Shamrock Rovers (Ir.) - FK Mladá Boleslav, Partizani Tirana/Botev Plovdiv - Beitar Jeruzalém/Vasas, Apollon Limassol - Zaria Balti (Mold.)/FK Sarajevo, Rabotnički Skopje/Tre Penne (San Mar.) - Dinamo Minsk/NSÍ Runavík (Faer. ostr.), Slovan Bratislava/Pjunik Jerevan - Lyngby/Bangor City (Wal.), Željezničar Sarajevo/Zeta Golubovci (Č. Hora) - AIK Stockholm/Klaksvík (Faer. ostr.), AEK Larnaka/Lincoln (Gibr.) - Levadia Tallinn/Cork City (Ir.), Kajrat Almaty/Atlantas Klajpeda (Lit.) - Skënderbeu (Alb.)/Sant Julia (And.), Panionios - Širak (Arm.)/Gorica (Slovin.), FK Zirä (Ázerb.)/Differdange (Luc.) - Astra Giurgiu, Haugesund (Nor.)/Coleraine (Sev. Ir.) - Lech Poznaň/Pelister (Mak.), Bröndby Kodaň - Vaasa (Fin.)/Olimpija Lublaň, Norrköping/Priština (Kos.) - St. Johnstone (Skot.)/Trakai (Lit.), Hajduk Split - Levski Sofia/Sutjeska (Č. Hora), Nömme Kalju (Est.)/B36 Tórshavn (Faer. ostr.) - Videoton Székesfehérvár/Balzan (Mal.), Maccabi Tel Aviv/KF Tirana - Seinäjoki (Fin.)/KR Reykjavík, Valletta (Mal.)/Folgore (San Mar.) - Utrecht, Vojvodina Novi Sad/Ružomberok - Brann (Nor.), Crusaders (Sev. Ir.)/FK Liepaja (Lot.) - Šachtar Soligorsk (Běl.)/Suduva Marijampole (Lit.), Gabala (Ázerb.) - Bialystok/Batumi (Gruz.), Glasgow Rangers/Niederkorn (Luc.) - AEL Limassol/St. Joseph's (Gibr.), Čichura Sačchere (Gruz.)/Altach - Dinamo Brest (Běl.), Östersund (Švéd.) - Galatasaray Istanbul, Mladost Lučani (Srb.)/Inter Baku - Fola Esch (Luc.)/Milsami Orhei (Mold.), Bala Town (Wal.)/FC Vaduz - Odds BK (Nor.)/Ballymena (Sev. Ir.), Ventspils (Lot.)/Valur Reykjavík - Domžale (Slovin.)/Flora Tallinn, Irtyš Pavlodar/Dunav Ruse (Bul.) - CZ Bělehrad/Floriana (Mal.), Aberdeen - Ordabasy Šymkent (Kaz.)/Široki Brijeg, Ferencváros Budapešť/Jelgava (Lot.) - Midtjylland/Derry City (Ir.), Sturm Štýrský Hradec - Mladost Podgorica/Kapan (Arm.), Dacia Kišiněv/Škendija Tetovo - Connah's Quay Nomads (Wal.)/HJK Helsinky, Trenčín/Torpedo Kutaisi (Gruz.) - Bnei Yehuda Tel Aviv, Santa Coloma (And.)/Osijek - Lucern.