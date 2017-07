Kde bude hrát Boleslav? Ronaldo tam debutoval za Real, diváků moc nechodí

Neohromí svou velikostí, pompézností, skoro byste ho přehlédli. Fotbalovou kulisu dotváří pár desítek metrů od něj skoro polní hřiště s dvěma brankami. Tallaght Stadium je však pro Shamrock Rovers neocenitelným domovem s velkým významem. Rovers na něm hrají od roku 2009.

Předtím měl klub vyznávající zelenobílé barvy s vlastním zázemím velké problémy. „Největší událost v historii Shamrocku Rovers se stala v roce 1987, když bylo za kontroverzních okolností prodáno jejich staré sídlo Milltown. Dalších dvaadvacet let neměl klub stálý domov, kočoval po Dublinu, hrál na různých místech, byl na tom špatně, v roce 2005 spadl do druhé ligy. S novým stadionem se Rovers znovu nadechli,“ líčí irský novinář Daniel McDonnell z deníku Irish Independent.

Jeden z prvních zápasů tu byl vskutku významný a slavný. V rámci „festivalu fotbalu“ se zde v červenci 2009 představil Real Madrid, za který na Tallaght Stadium debutoval Crisitiano Ronaldo. Kapacita stadionu byla montovanými tribunami zvednuta a utkání sledovalo 10 900 diváků.

Speciální místa navíc nejsou obvykle potřeba, bohatě stačí 6000 sedaček, ačkoliv Rovers jsou jedním z nejlépe podporovaných klubů v Irsku. „Na ligové zápasy chodí okolo dvou tisíc. Všechny kluby v Irsku mají velmi slabé návštěvy na ligu,“ přibližuje další z místních žurnalistů Aaron Gallagher ze sportovního webu the42.ie.

„Rovers se tradičně těší dobré podpoře, ale mnoho z jejich fanoušků nepovažuje za nutné chodit přímo na stadion. Když je opravdu dobrý den, dorazí 4500 až 5000 diváků,“ doplňuje McDonnell.

I když si kluby mohou nechat jen zdát o podmanivé atmosféře, kterou vytvářejí davy Irů při zápasech reprezentace, i kulisy Tallaght Stadium jsou příjemné a ryze fotbalové.

„Když jsem přišel do kabiny, opravdu mi to připomnělo anglické stadiony,“ vrátilo zázemí stadionu boleslavského kapitána Marka Matějovského do dob, kdy působil v anglickém Readingu. „Bude tu bouřlivá atmosféra, to jsme viděli v sestřizích,“ nepochyboval kouč Středočechů Dušan Uhrin mladší.