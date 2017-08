Góly Chramosty mohou chybět. Boleslav věří, že si poradí i bez svého střelce

Měl formu, z osmi soutěžních boleslavských gólů v nové sezoně sám vstřelil tři a na jeden nahrál. Po mdlých jarních výkonech ani památky. Jenže střelec Jan Chramosta nepomůže Mladé Boleslavi v odvetě třetího předkola v Elbasanu proti albánskému celku Skënderbeu Korcë, kde budou Středočeši usilovat o postup po výhře 2:1 z domácího duelu. Chramosta zůstal doma s poraněnou achilovkou.

„Myslím, že Honza se teď potkal s výbornou formou. Určitě nejen jeho góly nám budou chybět. Budeme se snažit ho nahradit a postoupit i proto, abychom mohli společně dál bojovat v Evropě,“ prohlásil křídelník Tomáš Přikryl.

Pod novým generálním sportovním manažerem a trenérem Dušanem Uhrinem mladším nastupoval klasický hrotový útočník Chramosta na neobvyklé pozici, hrál na levém křídle. Ovšem sedlo mu to, dostával se do šancí, v předkolech Evropské ligy byl produktivní.

Už v odvetě druhého předkola proti Shamrocku Rovers střídal Chramosta v průběhu druhé půle kvůli potížím s břišním svalem. V prvním utkání proti Skënderbeu odehrál 68 minut, o víkendu v lize proti Olomouci pak vydržel celý zápas. Pár dní poté už ale nemohl kvůli zranění cestovat do Albánie.

Jaké se Uhrinovi nabízejí varianty při nahrazení muže s devatenáctkou na zádech? Do sestavy se oproti duelu s Olomoucí vrátí Tomáš Přikryl, jenž absentoval kvůli lehkým šrámům. Mohl by naskočit na levém křídle a na pravém zůstat Adam Jánoš.

Přikryl by mohl hrát i napravo a nalevo by se přemístil Tomáš Fabián, který hrál poslední zápasy „přes nohu“ na pravém kraji obrany. Na tuto pozici by se mohl vrátit Lukáš Pauschek. Další možností je, že by se na levý okraj zálohy přesunul ze středu Petr Mareš.

„Nemyslím si, že to bude velká komplikace, když nám chybí jeden hráč. Musíme hrát aktivně dopředu i bez něj. Zase dostanou šanci jiní hráči,“ neviděl v Chramostově absenci zásadní problém Uhrin.

S Chramostou na levé straně spolupracoval obránce Jiří Fleišman. „Pro mě byla změna i to, že tam Honza nastupoval. Co jsem v Boleslavi, ještě to nehrál. Bohužel ho vyřadilo zranění. Myslím, že máme mančaft natolik široký a kvalitní, že si s tím poradíme,“ přemítal Fleišman.

„Mně osobně je jedno, kdo tam bude hrát, protože v přípravě tam hrálo víc kluků, varianty máme. Doufám, že trenér vybere tu správnou. Já v tom problém nevidím. Možná nám budou chybět Honzovy góly, ale proč by je nemohl dát někdo jiný?“ dodal boleslavský obránce.

Zápas v Elbasanu začíná dnes ve 20.00.