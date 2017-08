Stramaccioni: Situace je špatná. Je nás příliš mnoho jenom na ligu

Sparta proti Bělehradu prohrála oba zápasy, navíc nevstřelila ani gól. Jaké pro to máte vysvětlení?

„Předně bych chtěl říct, že jsme soupeře nepodcenili. On byl celkově v lepší kondici. Měl v nohách už šest zápasů, když se hrálo v Bělehradě. Pro nás to bylo první utkání. Crvena Zvezda si postup zasloužila, po 180 minut byla lepší než my.“

Trio Tomáš Rosický, Tal Ben Chaim a David Lafata hru výrazně oživilo. Nevnímáte zpětně jako chybu, že nenastoupili v základní sestavě?

„Rosický nemůže hrát víc než třicet minut, Ben Chaim zvládne poločas. Lafata odehrál téměř celý zápas v neděli proti Bohemians. Chtěl jsem od začátku využít čerstvého Janka, pro Evropskou ligu jsme ho měli připraveného jako jedničku. Lafatu jsem chtěl mít jako oživení pro závěr zápasu. Bohužel jsme do dvacáté minuty inkasovali a to rozbořilo všechny naše plány.“

720p 360p REKLAMA Janko: Že fanoušci pískali? Bylo jich pár, ne celý stadion • VIDEO iSport TV

Nestálo v situaci, kdy jste museli dohánět dvougólové manko, za to jít do rizika a zmíněné hráče postavit od začátku?

„S tím nesouhlasím. Nesmíme míchat lékařské záležitosti s taktickými. Rosický zkrátka nemůže odehrát víc než třicet minut, k tomu jsme došli po konzultaci s doktory. To samé v případě Ben Chaima. Co beru na sebe, bylo taktické rozhodnutí nenasadit od začátku Lafatu. Můžeme si samozřejmě položit otázku, zda by to vypadalo lépe, kdyby hrál Ben Chaim od začátku. Ale tím bych riskoval, že ho ztratím pro další zápasy. Měli jsme jasně daný plán, hráči sestavu znali den dopředu.“

Jak byste zhodnotil Jankův výkon?

„Jsem si jistý, že je lepší, než teď ukázal. Bohužel jeho kondice a forma není dobrá, potřebuje čas. Budeme na něj čekat, je to hráč, kterého jsme se rozhodli získat. Není to o jednom zápase, abychom někoho soudili.“

720p 360p REKLAMA Frýdek: Ještě se neznáme, ale už bychom měli. Jsme spolu měsíc • VIDEO iSport TV

Vnímal jste pískot, který se v průběhu duelu nesl z ochozů?

„Samozřejmě chápu fanoušky, že jsou zklamaní. Taky bych byl. Všichni v kabině tomu rozumí. Nyní se z toho musíme oklepat. Naším cílem je teď vyhrát ligu. Je pouze jedna cesta, jak fanouškům pozitivně odpovědět a to je vyhrávat. Tím se jim můžeme omluvit.“

Máte velice široký kádr, vyřazením z Evropské ligy budete hrát pouze dvě domácí soutěže. Dají se očekávat nějaké odchody?

„To bude něco, co musíme vyřešit. Je nás příliš mnoho jenom na ligu. S pány Kotalíkem a Křetínským se rozhodneme, určitě budou někteří hráči uvolnění na hostování.“

720p 360p REKLAMA Rosický: Musíme se z toho dostat sami, jinak to nepůjde • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - Crvena zvezda: Marečkovu střelu Borjan chytil • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - CZ Bělehrad: Lafatovu střelu vytáhl Borjan na roh • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - CZ Bělehrad: Lafata naskočil na Frýdkův centr a trefil břevno • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - CZ Bělehrad: Ben Chaim se uvolnil na straně a trefil tyč • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - CZ Bělehrad: Rosický pěkně našel Lafatu, tomu uskočil míč • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - CZ Bělehrad: Volný Milič hlavičkoval těsně vedle • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - CZ Bělehrad: Jovičič po samostatném úniku netrefil bránu • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - CZ Bělehrad: Boakye se trefil zblízka a Sparta prohrává 0:1 • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - CZ Bělehrad: Frýdkovu ránu Borjan kryl