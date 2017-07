Šéf FCSB motivuje svůj tým: Vyřaďte Plzeň a berete 792 tisíc na hlavu

Po losu si Becali pochvaloval, že Plzeň je v jeho očích ideálním soupeřem. Nyní se situace vyvíjí pro jeho tým, který se až do letoška jmenoval Steaua Bukurešť, méně příznivěji. Rumunský podnikatel zřejmě vycítil, že je potřeba zasáhnout.

V kabině před nedělním ligovým zápasem v Craiovou (1:1) slíbil každému hráči v případě postupu prémii 30 tisíc eur (792 tisíc korun). „Máme lepší tým než Plzeň, můžeme vyhrát dvoubrankovým i tříbrankovým rozdílem. Dnes není fotbal jen hra, ale válka. Proto je v něm tolik peněz. Když odevzdáte všechno, postoupíme,“ citovala Becaliho slova rumunská televize Pro TV.

Taková investice se skutečně může rychle vyplatit. Za postup do play off Ligy mistrů dostane každý tým 78 milionů korun, k tomu můžete rovnou připočíst 68 milionů korun za účast v základní skupině Evropské ligy. Nebo 330 milionů, pokud by se podařilo dostat do základní skupiny Ligy mistrů. A další prémie za výsledky… Také v Plzni ale věří, že budou po konci zápasu slavit. Na stadion ve Štruncových sadech je prodáno téměř osm tisíc vstupenek.