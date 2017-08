Šilhavý před BATE: U nás nepředvedli to nejlepší. V Praze zůstali Tecl i Ščuk

Šilhavý věří v postup přes Borisov. Byla by to velká úleva, uznal trenér

Fotbalisté Slavie dnes vyrazili do Běloruska s jasným cílem, na půdě BATE Borisov chtějí potvrdit výhru 1:0 z prvního duelu a postoupit do 4. předkola Ligy mistrů. Tím by si zajistili podzimní účast v evropských pohárech. „Postup je naše velké přání a byla by to také velká úleva,“ tvrdil před odletem trenér „sešívaných“ Jaroslav Šilhavý.