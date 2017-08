Prémie za postup? Rumuni mají statisíce, Vrba mával padesátikorunou

Půjde o hodně. Kdo dnešní odvetu 3. předkola fotbalové Ligy mistrů zvládne, přibalí si do klubové pokladny minimálně 150 milionů korun. Fotbalisté rumunského FCSB mají od majitele Gigiho Becaliho slíbeno za postup 30 tisíc eur na hlavu (792 tisíc korun). Viktoria Plzeň výši prémií pro své hráče komentovat nechce. Nicméně na úterní předzápasové tiskové konferenci Pavel Vrba v žertu leccos naznačil. Když padla otázka na finanční odměnu, plzeňský trenér s úsměvem vzal do ruky kovovou padesátikorunu, kterou chvíli předtím našel na zemi.

Vrba v úterý v podvečer přišel do tiskové místnosti, v Doosan aréně zasedl na určené místo. Než začal spolu s kapitánem Patrikem Hrošovským odpovídat na otázky, spatřil na zemi kovovou minci. „Když se daří, tak se daří,“ povídal si pro sebe. "To je vaše ze včerejška," reagoval na trenéra Hrošovský. Pak Vrba minci položil před sebe na stůl.

Padesátikoruna zůstala na svém místě i po skončení tiskové konference. Třeba mužstvu poslouží jako talisman štěstí, který Západočechy dovede až ke třetí účasti v základní skupině Ligy mistrů. V plzeňské šatně za první éry Pavla Vrby podobnou úlohu plnila tuňáková konzerva, kterou s sebou na zápasy v tašce vozil tehdejší kapitán Pavel Horváth.

„Moc dobře víme, že pohárové utkání není liga. Začínáme za stavu 2:2. Jakákoliv nekoncentrace nebo nedisciplinovanost se nám může vymstít. Myslím, že tohle dvojutkání je neustále hodně otevřené,“ vykládal Vrba už s vážnou tváří. Moc dobře totiž ví, že proti rumunskému soupeři jeho tým ještě čeká pořádně náročná fuška.

Když přišla na řadu otázka ohledně finančních prémií za případný postup, slovo si vzal tiskový mluvčí Viktorie. „Prémiový řád je interní věcí klubu, to nebudeme komentovat,“ odpověděl Václav Hanzlík.

V tu chvíli vzal Pavel Vrba minci ze stolu a zamával s ní směrem k novinářům. S úsměvem naznačil, že takový obnos by pro mužstvo klidně obětoval. V Plzni se každopádně neodehraje opékání špekáčků, které si vysloužili fotbalisté Bohemians od svého trenéra Martina Haška za nedělní remízu 1:1 na Spartě (na VIDEO se podíjejte ZDE »).

„Nic takového jsem jim nesliboval. Hráči sami dobře vědí, o co hrajeme, postup do dalšího předkola Ligy mistrů by pro nás všechny byl tou největší odměnou,“ pravil Vrba.

Trenér je v rukou majitele

Rumunský FCSB přijel do Plzně s řadou starostí. Mužstvu chybí kvůli zraněný klíčový středopolař Constantin Budescu, nejistý je start hrotového forvarda Denise Alibeca „Denis je na tom lépe. Ještě nevíme, jestli nastoupí od začátku nebo až v průběhu. Není stoprocentní, ale chce pomoct týmu,“ uvedl kouč FCSB Nicolae Dica.

Kontroverzní majitel klubu Gigi Becali se tým snaží namotivovat jednorázovou prémií – pokud Rumuni přejdou přes Plzeň, na účet každému hráči přistane 30 000 eur (792 tisíc korun). „Ano, dostaneme 30 tisíc eur, když postoupíme, snad se nám to podaří,“ potvrdil kapitán Mihai Pintilii.

Na druhou stranu se mužstvo dostalo pod velký tlak. Pokud v Plzni selže, pravděpodobně to bude stát místo trenéra Nicolae Dica. „Trenér to neovlivní, pokud se majitel pro něco rozhodne. Dělám, co můžu, hráči se snaží a vidím, že se mužstvo neustále zlepšuje. Ale je jasné, že trenér je v rukách majitele. Opravdu nevím, co se pak může stát,“ připustil rumunský kouč.

Utkání mezi Plzní a FCSB začíná od 20:15, ONLINE přenos můžete sledovat na iSport.cz.

