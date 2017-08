Slavia viděla los v masérně: APOEL? Horko a malé hřiště, popsal Danny

Byli ve velkém očekávání. Fotbalisté Slavie se sešli v masérně na stadionu v Edenu a společně sledovali páteční los play off Ligy mistrů. Když se na televizní obrazovce objevilo jméno kyperského APOELU Nikósie, nepanovalo mezi hráči zklamání, ani nadšení. „Podle Dannyho je to druhý nejtěžší soupeř v osudí,“ uvedl na Twitteru člen vedení klubu Tomáš Syrovátka.

Za velkým snem na Kypr. K tomu, aby se „červenobílí“ probojovali do základní skupiny Ligy mistrů, musejí z cesty uklidit APOEL Nikósie. Rozhodl o tom páteční los v Nyonu. Po bitvě s běloruským BATE Borisov se však jedná o ještě náročnějšího soupeře.

„Horko, malé hřiště, frenetické publikum a velmi silný tým,“ citoval na Twitteru člen slávistického managementu Tomáš Syrovátka slova portugalské hvězdy „sešívaných“ Dannyho.

Trenér Jaroslav Šilhavý měl z losu rozporuplné dojmy, jelikož se jeho tým vyhnul těžším klubům, ale zároveň bude Slavii čekat velká neznámá.

"Když postoupili do této části předkol, nebude to slabý soupeř. Co se týče zvuku v Evropě, může se zdát, že je to přijatelné a možná ten soupeř mohl být horší. Olympiakos jsme si nikdo nepřáli, to se nám vyplnilo. Nicméně budeme k tomuto dvojzápasu přistupovat s maximálním respektem. Šance na postup bych nechal v rovině 50 na 50," sdělil krátce po losu, který hráči sledovali v masérně na stadionu v Edenu.

Los play off Ligy mistrů Mistrovská část Nemistrovská část Karabach - Kodaň Basaksehir - Sevilla APOEL - Slavia Young Boys Bern - CSKA Moskva Olympiakos - Rijeka Neapol - Nice Celtic - Astana Hoffenheim - Liverpool Hapoel Beer-Ševa - Maribor Sporting Lisabon - FCSB

Informace o soupeři, kterého Sparta v ročníku 2015/16 dvakrát porazila v základní skupině Evropské ligy, bude realizační tým teprve shánět.

„Vím jen to základní, že prošli přes Viitorul, že domácí prostředí je velice bouřlivé. Co jsem to jen tak prolétl, vidím, že mají v kádru Jihoameričany, nějaké Brazilce, Španěly, moc Kypřanů tam asi nebude. Ještě nehráli domácí soutěž, příští středu hrají Superpohár, tak se na ně pojedeme naživo podívat," uvedl Šilhavý.