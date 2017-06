Jarolím před Norskem: Budou hrát po islandsku, v sestavě mám otazníček

Splnil týden, který jste byli pospolu, očekávání? Podařilo se navodit pohodu před utkáním v Norsku?

„Pohoda… Jak se to vezme. Samozřejmě nechceme vytvářet nějakou nervózní atmosféru. Všichni víme, že zápas s Norskem je pro nás velice důležitý. Z tohoto pohledu to nechceme přehánět. Určité napětí s tím, jak se blíží utkání, stoupá. Věřím, že budeme nachystaní po všech stránkách, že nás soupeř snad ničím nepřekvapí. Uděláme vše proto, abychom to zvládli.“

Jak se to pere ve vás? Jste nervózní?

„Normálně. Chci věřit tomu, že máme mužstvo nachystané tak, že budeme schopní odehrát kvalitní zápas. Víme, o co jde. Potřebujeme tři body jako sůl, pokud si chceme udržet naději na druhé místo. Zatím jsem relativně klidný.“

Kolik změn oproti utkání v Belgii chystáte?

„Nepočítal jsem to. Ale moc změn oproti poslednímu kvalifikačnímu zápasu v San Marinu nebude, některé jsou vynucené, chybí Tonda Barák a Filip Novák. Myslím, že kromě těchto změn jich moc nebude.“

O sestavě máte jasno?

„Jasno úplně nemám. Nějaký malý otazníček tam je.“

Norsko se hodně změnilo oproti zápasu v Praze. Kde je podle vás největší hrozba současného norského týmu?

„Hráče upozorňujeme především na celkové pojetí. Po jejich posledním kvalifikačním zápase v Severním Irsku u nich zavládla nespokojenost s tím, že nebyli tolik agresivní. Myslím, že nový trenér (Lars Lagerbäck) tomu bude chtít vtisknout takový islandský způsob hry. Zjednodušit hru, aby v ní bylo dost agresivity, důrazu a aby to bylo pokud možno podložené dobrým výsledkem. Musíme se s tím vyrovnat, musíme si dát pozor na nakopávané míče, abychom měli zajištěné prostory, aby soupeř nezískal území a netěžil z toho. Dál si musíme dát pozor na standardní situace, na autová vhazování. Měli bychom být ve střehu a dát si pozor na každého.“

Jaký očekáváte zápas vzhledem k tomu, v jaké je soupeř situaci? Může to být hurá fotbal, nebo spíš opatrné utkání?

„Doufám, že když bude potřeba, tak to od nás hurá fotbal bude. Že se směrem dopředu budeme snažit, abychom si vytvářeli nebezpečné situace a skórovali. Ale dozadu musíme být obezřetní. Norové nemají co ztratit, asi od nich nikdo neočekává, že skončí na druhém místě. Stát se to teoreticky může, ale myslím, že to od nich nikdo neočekává. V tom by mohli být o něco klidnější. Ale pokud chceme pomýšlet na úspěch, musíme se oprostit od nervozity. A musíme nechat na hřišti maximum jako tým. Uvidíme, jak zápas bude probíhat. Věřím, že každý si uvědomuje důležitost utkání a že tomu bude odpovídat naše intenzita směrem dopředu i dozadu.“