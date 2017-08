Schick je v Itálii za modlu, říká Barák. Vtípky o Juventusu už vynechal

O víkendu se dočkal premiéry v italské Serii A, když v barvách Udine naskočil do zápasu se Spalu Ferrara (2:3). Antonín Barák po vyléčení svalového zranění obdržel i pozvánku do reprezentace, kde se chystá na páteční světovou kvalifikaci s Německem. 22letý záložník má velkou motivaci v Patriku Schickovi, který si po úvodní fantastické sezoně v Itálii vykopal angažmá v AS Řím. „Udělal si tam velké jméno,“ přiznává Barák, který se Schickem vtipkoval prostřednictvím Instagramu ve chvíli, kdy český útočník jednal o přestupu do Juventusu (ten nakonec padl a Schick zamířil do AS Řím).

Jste po svalovém zranění úplně fit?

„Zdravotně už jsem 14 dní stoprocentně připravený, cítím se dobře.“

Jak probíhala letní příprava, když jste dlouho nemohl do plné zátěže?

„Neodehrál jsem s týmem žádný přátelák, hrál jsem dvě přípravy za primaveru (tým pro italskou nižší soutěž určený především pro juniory), kde to bylo namíchané mladými hráči s těmi, kteří tolik nenastupují. Tam jsem odehrál jeden poločas a pak i celé utkání, to byla má jediná zápasová zátěž.“

Nedivili se v Itálii, že se vaše svalové zranění nezachytilo dřív?

„Když jsem si zranění na EURO jednadvacítek obnovil, doktoři v Itálii viděli ve svalu ještě větší díru. Hned věděli, co s tím mají dělat. Zavolali si mě ještě před startem přípravy a já začal dřív. Nechtěli nic ponechat náhodě, okamžitě se vrhli na léčení a určili mi program.“

O víkendu jste se dočkal premiéry v italské Serii A (Udine prohrálo 2:3 na hřišti Spalu Ferrara). Co to pro vás znamená?

„Bylo to skvělé. Přišel vyprodaný stadion, hráli jsme proti nováčkovi ze Serie B, který postoupil snad poprvé do první ligy. Byla tam znát obrovská očekávání klubu i města, byla tam úžasná atmosféra. Zápas se nám moc nepovedl, první dvě kola jsme moc dobře nehráli. Když jsme dohnali ztrátu z 0:2 na 2:2, pak jsme si to v 95. minutě vlastní hloupostí nechali vzít. Tím jsme zahodili celý návrat do zápasu. Z toho pohledu první start nic moc, i celkově z toho, že máme z prvních dvou kol nula bodů. Ale zatím nemůžu říct nějaké porovnání, to půjde až po delší době.“

Jaká je vaše aktuální pozice v týmu?

„Šance na základní sestavu je vždycky, ale nedokážu přesně říct. Musím poctivě makat a uvidíme časem. Věřím si, že se v Itálii prosadím, uvidíme, jaký má trenér úmysl pro další zápas s Janovem po reprezentační pauze.“

Je v Itálii konkurence větší než ve Slavii?

„Ve Slavii je veliký přetlak, to samé v Udine, je tam hrozně hráčů. Na mou pozici uprostřed zálohy je tam na dvě místa v sestavě šest hráčů, je tam přetlak. Navíc většina kluků v kabině jsou reprezentanti, jejich kvalita je vysoká. A skoro samí mladí, perspektivní, hladoví hráči, kteří se chtějí posunout a prosadit se. Vidíme to u Páti Schicka, který měl fantastickou minulou sezonu a teď jde do AS Řím. Nechci říkat za jaké peníze, ale spíš s jakou pozicí tam jde. V Itálii ho všichni opěvují, je tam za velikou modlu. Co jsem stihl zachytit, v Itálii stačí, aby se vám povedlo pár zápasů nebo sezona a můžete vystřelit úplně někam jinam. Každý to chce a každý z mladých kluků má obrovskou motivaci.“

Může vám Schickův příběh pomoct?

„O Páťovi jsem se samozřejmě s klukama bavil, celá Serie A ho asi zná, udělal si tam veliké jméno. Já komunikoval i s ním. Je to krásné, hrozně mu to přeju, doufám, že se chytne i v AS Řím a bude velkým přínosem také pro nároďák. Věřím, že ukáže kvalitu, o které už teď nemůže nikdo pochybovat po tom, co dokázal v takhle těžké soutěži. Je to příklad a motivace pro každého.“

Vy jste se Schickem vtipkoval na Instagramu, kde jste okomentoval jeho fotku na rybách. Pokračovalo vzájemné špičkování?

„Ne, to ne. S Páti jsem si takhle udělal srandu jednou, hned jsme si pak psali. Samozřejmě ví, jak já komunikuju, bral to úplně v pohodě. Věděl jsem, jak byl celkově z přestupu špatný, že Juventus nakonec nedopadl. Jsem o to víc rád, že se mu teď povedlo dostat do AS Řím.“

Ukazuje se na jeho případě, jaký je současný fotbal obrovský byznys?

„Je to hlavně byznys, kde se pohybují takové přestupové částky, že je to neuvěřitelné, až přehnané. Fotbal má obrovský kredit, je to veliké divadlo. V Itálii tím lidé žijí, všude se o tom píše, je to ve všech televizích. Přestupy lidi baví, baví je spekulovat, domýšlet si, kdo kde bude, kolik bude brát peněz, s kým tam bude hrát, jestli vyhraje titul Juventus, nebo Neapol. Také díky tomu je to tak zajímavé.“

Myslíte, že s Patrikem přestupové spekulace během léta hodně zamávaly?

„Nedokážu říct, co asi teď prožívá. Na EURO jednadvacítek už byl myšlenkami v Juventusu, přál si, aby to dopadlo. Nechci říct, že by to ovlivnilo jeho výkon na turnaji, to vůbec ne. Ale každý hráč to musí prožívat, určitě to vnímá. Asi i po tom, co včera prožil v Římě, jak tam přiletěl, si musí uvědomovat, že je to obrovská zodpovědnost. Ale pro něj je to fantastické do budoucna.“

720p 360p REKLAMA Trénink reprezentace: Češi se na Strahově připravují na Němce • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Karel Jarolím: Slabina Německa? Nějaká by byla, ale musíme ji využít • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Dočkal: Nemůžeme čekat, že nám někdo dá body zadarmo • VIDEO iSport TV