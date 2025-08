ZNÁMKY Sparty: Uchenna jde nahoru i Priskeho parádní tah. Kairinen? Takhle by to šlo!

Uf... Nebylo to jednoduché, ale Sparta nakonec do 3. předkola Konferenční ligy přeci jen proklouzla. Po úvodní porážce v Kazachstánu (1:2) otočila dvojzápas proti Aktobe na domácím hřišti, kde zvítězila 4:0. Výborné výkony vytáhli ofenzivní hráči či střídající Matěj Ryneš. Komu se naopak příliš nedařilo? Podívejte se v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší), jak výkony hráčů Sparty ohodnotil deník Sport. Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.