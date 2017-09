Dočkal mě zklamal v Norsku, hodnotil Jarolím. Věří Schickovi, potíž je s kraji

Video k článku 720p 360p REKLAMA ANKETA: Příčiny nepostupu na MS? Odpovídá Siegl, Vaniak, Daněk, Fukal a Pospíšil VŠECHNA VIDEA ZDE

Kde především jste ztratili možnost postupu na mistrovství světa?

„Těch zápasů bylo víc. Začalo to bezgólovou remízou se Severním Irskem. Kdyby v zápase Novák svou tutovku proměnil, utkání jsme asi zvládli. S Ázerbájdžánem to bylo stejné. Červnový zápas v Norsku se dal také zvládnout vítězně. Góly nám v konečném součtu chyběly. V Severním Irsku jsme věděli, že musíme, to je pak složitá situace. Kvalifikaci jsme začínali v podstatě bez zkoušení, protočil se na můj vkus velký počet hráčů. Ale zase kdybych ty hráče neviděl, těžko můžu říct, jestli mají na reprezentaci.“

Proč jste v posledních dvou zápasech nepostavil od začátku Bořka Dočkala?

„Zvažoval jsem i rozestavení ve čtyřech obráncích (pak by Dočkal nejspíš nastoupil - pozn. red.). Věděli jsme, že i zápas se Severním Irskem bude o tom, že musíme podstupovat souboje. Bořek mě ale zklamal v Norsku. Očekával jsem, že bude plnit takovou roli pojítka mezi obranou a útokem a budou od něj chodit předfinální, případně finální přihrávky. To se bohužel nestalo.“

Jaká je teď jeho role v národním týmu?

„Bude záležet jen na něm. Vnímám informace, že má zájem se případně vrátit. Sleduji čínskou ligu, tempo hry tam není kdovíjaké. Třeba poslední zápas jemu ani jeho týmu extrémně nevyšel.“

Chcete v následujících zápasech stavět na hráčích z aktuálního kádru, nebo zkoušet i jiné adepty směrem do budoucna?

„Hledání končí. Upřímně, tolik možností člověk nemá, spíš se musíme zaměřit na to, co už jsem zmínil. Drhla nám ofenzivní fáze. Před Německem jsme se na trénincích spíš soustředili na jiné věci, než útočné kombinace, a mezi zápasy pak nebylo moc času. Většina kluků měla těžký zápas v nohách, tam prostor na nějaké nácviky moc nebyl. Ale počítám, že kluci působí v klubech, kde po nich trenéři taky chtějí, aby měli čísla, prosadili se. Je třeba na sobě dál zapracovat. V Severním Irsku jsme gól nedali, i když ve druhém poločase došlo trochu ke zlepšení. Kliment se to vepředu snažil rozhýbat, měl nějaké náběhy. To je jediná šance, jak takový obranný blok překonat.“

Proč nehrál ani v jednom utkání Pavel Kadeřábek?

„V německé lize teď pravidelně nehrál, nastoupil v pohárech (play off o Ligu mistrů). Gólové akce šly na Liverpoolu přes jejich pravou stranu... Theo (Gebre Selassie) teď naopak nastupoval pravidelně, viděl jsem ho i s Bayernem. To byl podobný zápas, jako jsme hráli my s Německem. Theo je v obranné fázi víc obránce než Pavel. A musím říct, že se snažil podporovat tým i dopředu. Měli jsme dvě možnosti, rozhodli jsme se pro Thea. Ale nestojí to v žádném případě tak, že by měl mít Pavel dveře v reprezentaci zavřené, to rozhodně ne.“

Co říkáte na výkony Filipa Nováka, kterému nevyšly poslední zápasy s Německem a v Severním Irsku?

„Filip v úvodu kvalifikace odehrál velmi dobré zápasy, patřil k těm, na které bylo spolehnutí. V Norsku kvůli zranění nehrál, mrzelo nás to, vypadl nám levý bek, musel tam nastoupit Theo. Teď to z jeho strany bylo dost nešťastné. Ale taky patří mezi hráče, které bych nezatracoval. Tím neříkám, že přijede příště a bude hrát. Uvidíme, jak budou kluci vypadat v klubech.“

Největším českým problémem je koncovka. Na jakých ofenzivních hráčích chcete stavět?

„Věřím, že to bude k dispozici Patrik Schick, který se snad dá dohromady a bude hrát. Tam kvalita je, o to není třeba pochybovat. Věřím, že i Honza Kliment o sobě bude v dánské lize dávat dál vědět. Když bude v dobrých výkonech pokračovat, dá se na tom stavět. Náš problém je s ofenzivními kraji. U kluků jsou podstatná čísla, aby byli nebezpeční a prosazovali se také gólově. Jsou u nich výkonnostní propady. Třeba Jankto odehrál kvalitní zápas s Němci, pak to v Severním Irsku vypadalo jinak. S klukama musíme dál pracovat, pokyny, jak by to na hřišti mělo vypadat, dostali. Bohužel to v zápase vidět nebylo.“

Udělal byste něco v kvalifikaci jinak?

„Analýzu udělám až po skončení celé kvalifikace na konci dalšího srazu. Vždycky se dá udělat něco lépe.“

Kam se ubírá herní projev týmu?

„Mělo by to být i o tom, aby se na náš fotbal dalo koukat a byli jsme silní v kramflících. Máme slušnou kontrolu nad balonem, ale pak musí nastat změna, být lepší ve finální fázi, kde máme největší problém. Proti Severnímu Irsku mi tam chyběly ostré náběhy, aby směrem dopředu chodily rychlé míče z hloubi pole. Když je ve vápně dobrý pohyb i výběr místa, dá se uspět i s balonem po zemi a zpětnou přihrávkou.“

Není problém spíš v tom, že nám chybí kvalitní útočníci?

„Když bychom měli jasného útočníka číslo jedna, bylo by to snažší. Ale na gólech by se měli podílet všichni hráči, kteří nesou ofenzivní sílu. Se Severním Irskem jsme hráli podobný zápas jako s Ázerbájdžánem. Kontrolovali jsme hru, ale chyběla tomu ochota k náběhům na kolmé, případně diagonální přihrávky.“

Nepomohl by týmu Matěj Vydra, který patří k rychlostním typům hráčů?

„Sledujeme všechny hráče. V Anglii nastupuje spíš pod hrotem. V kvalifikaci jsme ho tady také měli, ale nebyli jsme s ním úplně spokojení. Když bude podávat dobré výkony, může tady být znovu.“

Proč hráči nemají víc odvahy v soubojích jeden na jednoho?

„Takových situací by mělo být v zápasech víc. Předpokládám, že takové věci po hráčích vyžadují i v klubech. Přečíslení může vzniknout i od středových hráčů. Jde o to nebát se přejít někoho uprostřed, vylákat na sebe protihráče a hned z toho vznikne jiná situace, lépe se tím rozbíjí obranný blok. Také je to o vzájemné spolupráci na hřišti, využívat třeba narážečky. Všechno je potřeba trénovat.“

Má současný tým potenciál?

„Když to po zápase říkali sami hráči, tak jim to nepokazím (úsměv). Věřím, že jo. Kluci chtějí reprezentovat, to je hodně důležité. Teď je chvíle se připravit na nadcházející kvalifikaci, pak už není kam couvat. Už nejde stavět se do pozice, že něco zkoušíme.“

Co říkáte na to, že vás výkonný výbor FAČR podpořil jako trenéra národního týmu do konce kvalifikace?

„Tím se nezabývám, ani nevím, co na výkonném výboru padlo. Snažím se soustředit na to, co nás čeká, co bude potom, uvidíme.“

