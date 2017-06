Slovensko cítí křivdu. Velké země byly proti nám! Fico apeluje na UEFA

Slovenští fotbalisté do 21 let už se vrátili z mistrovství Evropy v Polsku, ale jejich naštvání a zklamání stále nevyprchalo. Východní sousedé Česka nemohou skousnout způsob, jakým pro ně turnaj skončil. O jejich osudu rozhodlo utkání Německa s Itálií (0:1), které zajistilo postup oběma týmům. Otevřený dopis UEFA už poslal nejen šéf slovenského fotbalu Ján Kováčik, ale také premiér Robert Fico.

Diskutabilní vítězství Italů 1:0 nad Němci (ti ani jednou za zápas nevystřelili na bránu) rozhodlo o tom, že squadra azzura postoupila z prvního místa a Němci si zajistilo semifinále na úkor Slovenska.

„Pachuť a smutek z toho všeho, co se událo, zůstane. Bohužel s tím nemůžeme nic dělat kromě protestu a našeho vyjádření, které zašleme prezidentovi UEFA Aleksanderu Čeferinovi,“ řekl po návratu slovenské reprezentace šéf svazu Ján Kováčik.

V rozhovoru pro oficiální web SFZ však uvedl, že si obsah dopisu nechá pro sebe. „Je to sice oficiální, ale osobní komunikace, adresovaná přímo prezidentovi UEFA,“ vysvětlil a alespoň přiblížil jeho obsah. „Jsme řádný člen UEFA a zasloužíme si adekvátní respekt a fair play i od tak velkých a fotbalově vyspělých zemí, jako jsou Německo a Itálie.“

Už po utkání označil jejich vzájemné utkání za ostudu český trenér Pavel Hapal, v jehož očích se objevily slzy. Křivdu cítí i slovenští fotbalisté a zmíněné utkání mělo ohlas i na sociálních sítích.

„Chlapci, můžete být na sebe hrdí. Vy jste svoji práci odvedli, ale Němci s Italy si udělali vlastní obchod. Zahanbující,“ napsal například obránce Martin Škrťel.

Na zvláštním závěru základních skupin se podepsal i herní systém, který si vysloužil kritické hlasy i na české straně.

„My menší země jsme prosazovaly, aby na všech mládežnických turnajích hrálo 16 mužstev a první dva týmy postupovaly přímo. Velké země byly proti, tento systém přijaly ještě za Michela Platiniho,“ řekl rozzlobený Kováčik.

VIDEO: Pavel Hapal po vyřazení Slovenska na EURO do 21 let

Slovensko se s podobným osudem nepotkalo poprvé. „To je druhá rána do srdce po tom, co nás v barážovém utkání s Itálií v předchozí kvalifikaci nepustili na ME v Česku,“ řekl viceprezident SFZ Karol Belaník.

Pro deník Čas se vyjádřil také bývalý brankář Pavol Molnár a model mistrovství Evropy nešetřil. „Posledních 15 až 20 minut byla fraška. Pískající diváci dali jasně najevo, že se jim něco nelíbí. Hrací model mistrovství je nesmysl. Největší máslo na hlavě má UEFA, sedí tam páni, kteří fotbalu nerozumí a jen vydělávají peníze.“

Slovenský fotbal věří, že se slovinský šéf UEFA Aleksander Čeferin postaví podezřelému utkání čelem. Kromě šéfa slovenského svazu mu poslal oficiální psaní i premiér Robert Fico.



„Věřím, že dáte celou záležitost prověřit a UEFA vytvoří na další turnaj taková pravidla, která upřednostní sportovní výkon před možnými neférovými dohodami,“ stojí v prohlášení předsedy vlády, který zároveň šéfa UEFA pozval na Slovensko.

Velmi diskutabilní závěr je černou kaňkou na jinak slušných výkonech Slovenska, které si poradilo s Polskem i Švédskem a výrazně potrápilo i Anglii. „Určitě jsme po této stránce spokojeni. Získali jsme si hodně fanoušků na Slovensku i v zahraničí. A to je úžasné, stejně tak diváci, kteří si zaslouží velký obdiv a respekt,“ pochválil Ján Kováčik.

Další příležitost k odplatě může mít slovenská jednadvacítka za dva roky, kdy se turnaj koná právě v Itálii a San Marinu.

zápasy vítězství remízy prohry skóre body 1. Německo 3 2 0 1 5:1 6 2. Slovensko 3 2 0 1 6:3 6 3. Portugalsko 3 2 0 1 7:5 6

VIDEO: Ohlasy slovenských fotbalistů po vyřazení na EURO do 21 let