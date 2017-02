Ngadeu zase za hrdinu! Skála v obraně, nebezpečný v útoku, píší o slávistovi

Byla to jeho druhá trefa na turnaji, a stejně jako ve skupině, byla pro Kamerun pekelně důležitá. Slávistický obránce Michael Ngadeu se po výhře 2:0 nad Ghanou stal hrdinou své země. To on totiž nasměroval „nezkrotné lvy“ po devíti letech do finále Afrického poháru národů. „Takový tým jsem ještě nikdy nevedl. Je to parta 23 přátel,“ rozplýval se po zápase kouč Hugo Broos.