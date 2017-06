Ronaldo rozhodl o výhře Portugalska, Mexiko otočilo s Novým Zélandem

Mexiko se proti outsiderovi dlouho trápilo a po brance Chrise Wooda dokonce prohrávalo. Krátce po přestávce ale vyrovnal Raúl Jiménez a v 74. minutě obrat dokonal Oribe Peralta. Závěr ještě narušila hromadná strkanice, ale skóre ani počet hráčů na hřišti se už nezměnil.

O výhře Portugalska rozhodl Cristiano Ronaldo. Nejlepší fotbalista světa, který byl den před zápasem předvolán před soud kvůli obvinění z daňových úniků, se prosadil hlavou už v osmé minutě a ruskému brankáři Igoru Akinfejevovi pokazil jubilejní 100. start v národním týmu. Portugalci měli i nadále navrch a soupeři nedovolili jedinou střelu na bránu.

Radost jim ale zkazilo zranění levého obránce Raphaëla Guerreira, jenž byl odvezen do nemocnice s podezřením na zlomeninu nohy. Třiadvacetiletý bek Borussie Dortmund zkraje zápasu nahrál Ronaldovi na vítězný gól, ale v 65. minutě se těžce zranil. "Je to smutné. Všichni doufáme, že zranění nebude tak vážné, jak to v tuto chvíli vypadá," uvedl kouč Fernando Santos.

Mexiko se posunulo díky vyššímu počtu vstřelených branek na první místo před Portugalsko. Ve hře o postup je i se třemi body třetí Rusko, poslední Nový Zéland je bez bodu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 8. Ronaldo Sestavy Domácí: Akinfejev – Šiškin (46. Jerochin), Džikija, Vasin, Kudrjašov (83. Bucharov), Žirkov – Samedov, Glušakov, Golovin, D. Kombarov (68. Poloz) – Smolov. Hosté: Patrício – Soares, Pepe, Alves, Guerreiro (66. Eliseu) – B. Silva, W. Carvalho, Adrien Silva (82. D. Pereira), A. Gomes – Ronaldo, André Silva (78. G. Martins). Náhradníci Domácí: Gabulov, Guilherme, Kambolov, Kutěpov, Smolnikov, Gazinskij, Jerochin, Tarasov, Mirančuk, Bucharov, Kanunnikov, Poloz Hosté: Beto, Sá, Fonte, Neto, Semedo, Eliseu, Moutinho, Nani, Pereira, Martins, Pizzi, Quaresma Karty Domácí: Glušakov, Džikija, Samedov Hosté: Pepe, B. Silva Rozhodčí Stadion Otkrytie arena, Moskva Návštěva 42 759 diváků