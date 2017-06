Poprask v Anglii! Ibrahimovic bez smlouvy, United mu novou nenabídli

Spekulovalo se o tom, že se to stane, přesto je z toho velká zpráva. Zlatan Ibrahimovic nedostal od Manchesteru United po ročním působení nabídku na prodloužení smlouvy. Definitivně to vyšlo najevo poté, co všechny kluby Premier League zveřejnily seznam hráčů, se kterými pro další ročník už nepočítají. Vyhlášený kanonýr se zranil v dubnovém čtvrtfinále Evropské ligy s Anderlechtem Brusel a zatím není jisté, kdy se může vrátit zpátky na hřiště.