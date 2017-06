Zpověď muslima Pogby: o teroru, úmrtí otce i trofejích s United

Když šel Manchester United do finále Evropské ligy, jednoznačně myslel na vítězství. Paul Pogba ovšem nehrál pouze pro týmový úspěch, ale také pro svého tátu, který zemřel necelé dva týdny před finálovým duelem. „Když ztratíte někoho blízkého, je to těžké, ale člověk musí jít dál a užívat si života, protože rychle utíká,“ vyznal se.

Triumf na evropské scéně nakonec věnoval právě jemu. „Pamatuji si, že jsem s ním mluvil a teď už tady není. Byl to silný muž, stejně tak tvrdohlavý. Bojoval, ale v jeho věku už to není lehké,“ řekl Pogba.

Ještě v březnu se svým tátou prožíval své 24. a jeho 79. narozeniny. O dva měsíce později už věděl, že další společnou oslavu už nezažijí. „Byl to dobrý muž, dobrý táta a já jsem pyšný, že jsem jeho syn,“ řekl s odstupem týdnů rodák z Lagny-sur-Marne.

Fotbal šel v Pogbově životě stranou i z jiného důvodu. Krátce před finále Evropské ligy otřásla světem zpráva o útoku v Manchesteru, kdy útočník zabil po koncertu zpěvačky Ariany Grande 22 lidí, velkou část z nich tvořily také děti. Později útočili radikálové také v Londýně, kde připravili o život dalších osm obětí.

Tragické události se dotkly také fotbalového záložníka a věřícího muslima Pogby. „Jsou to velmi těžké chvíle, ale nemůžeme se vzdát. Nesmíme teroristům dovolit, aby zůstali v našich hlavách,“ řekl.

Francouzský reprezentant útoky odsuzuje a nabádá ostatní, aby se strachu postavili. „Smutné věci se v životě stávají, ale nemůžeme kvůli nim přestat žít,“ řekl Pogba. „Nemůžete zabít člověka. Zabít člověka je něco šíleného. To není islám, každý to ví a nebudu sám, kdo vám to řekne,“ hájí svou víru mladý fotbalista, který po sezoně absolvoval i pouť do Mekky.

Výkony mladého fotbalisty nebyly v uplynulé sezoně ideální a možná ho tížila rekordní cenovka s 89 miliony liber (necelé tři miliardy korun). Bývalý hráč Juventusu ale odmítá, že by ho rekordní suma na hřišti tížila. „Po týdnu jsem na ni zapomněl,“ říká s odstupem. „Souhlasím, že jsme nehráli dobře a něco jsme neudělali dobře,“ vyprávěl.

Proti kritikům však vytasil pádný argument. „Vím, co jsme udělali. Vyhráli jsme tři trofeje, to je všechno, na čem záleží.“ Svěřenci Josého Mourinha ovládli kromě Evropské ligy také Ligový pohár a Superpohár na začátku sezony.

„Můžete být nejlepší tým na světě, hrát skvělý fotbal, ale nemusíte vyhrát žádnou trofej, a kdo si vás zapamatuje? Nikdo, není to tak?“ zeptal se sebevědomě.