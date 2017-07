Megapřestup! Lukaku si vybral United, vyjít by měl na tři miliardy

Hotovo! Belgický útočník Romelu Lukaku si vybral Manchester United a dal mu přednost před last minute nabídkou z Chelsea. V útoku anglického velkoklubu by měl nahradit góly zraněného Zlatana Ibrahimovice.

Bývalý útočník Chelsea, W.B.A. a Evertonu by měl Manchester vyjít na necelé tři miliardy! Kromě základní ceny, která by měla činit 75 milionů liber (2,175 miliardy korun) se mluví o dalších 15 milionech liber (435 milionů korun) za bonusy.

V balíčku by měl být navíc zahrnutý Wayne Rooney, jehož tržní hodnota činí 10 milionů liber (290 milionů korun) a do modrého dresu se vrátí po čtrnácti letech.

Ve hře byl už zmíněný Lukakův návrat do Chelsea, která sice dorovnala finanční nabídku, ale odmítla platit provizi pro hráčova agenta.

I to byl možná jeden z důvodů, proč si nakonec 24letý útočník vybral Old Trafford.

VIDEO: Paula Pogbu novinka od kamaráda Romela Lukaka potěšila

Romelu Lukaku telling Paul Pogba he has signed for Manchester United... pic.twitter.com/cIqbyJ7VwH

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo