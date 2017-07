Lukaku přelstil soupeře a dal první gól za United. Spoluhráč předvedl zkrat

Hned ve druhém utkání za United se trefil. Útočník Romelu Lukaku, posila za skoro 2,3 miliardy korun, rozhodl přípravné utkání Manchesteru v USA proti Real Salt Lake. A stálo to za to, belgický střelec si doslova pohrál s brankářem i obráncem soupeře. Ne všechno ale muselo trenéra United Josého Mourinha potěšit. Velký zkrat totiž předvedl obránce Antonio Valencia a se zraněním zase odešel do kabin záložník Juan Mata.